UŽIVO Cibalia - Hajduk: Torcida zaposjela Vinkovce za Kup feštu

KAPETAN CIBALIJE

Glavni sudac utakmice bit će Ivan Vukančić iz Benkovca, koji će prvi put dijeliti pravdu protiv Splićana. Hajduk u Vinkovce stiže kao apsolutni favorit, no motivirana Cibalia predvođena iskusnim igračima poput Renata Kelića i Gabrijela Bobana, uz podršku punih tribina i na teškom terenu, tražit će senzaciju.

- Koljeno nije baš u najboljem stanju, ali vjerujem da ću ipak biti u igri. Ovakve se utakmice ne igraju mnogo puta u životu, a ja dosad nikad nisam igrao protiv Hajduka. Bit će pun stadion, imat ćemo vjetar u leđa i motiv na najjače. U Kupu je uvijek prisutan faktor iznenađenja, samo se trebamo postaviti na pravi način; domaćinski, borbeno, kao prava momčad. Vidjeli smo u ponedjeljak kako je Dinamo prošao u Vinkovcima protiv Vukovara 1991. Takve stvari u Kupu pogotovo nisu rijetkost - rekao je Kelić za portal Budica.info i nastavio o uvjetima za igru i terenu:

- Nama je u petak protiv Hrvaca bio sasvim dobar, a ni u ponedjeljak između Vukovara 1991 i Dinama nije izgledao loše. OK, nije idealan, ali nije ni katastrofalan. Travnjak ne može nikome biti alibi. Bit će važno da ne primimo brzi gol. Svakom minutom šanse nam rastu. Neću reći da su velike, ali sigurno nisu promili. Treba vjerovati, ja prvi vjerujem da možemo dobiti. Atmosfera će biti praznična. Naši navijači će nakon dugo vremena osjetiti taj nogometni glamur. Mi ne moramo ništa osim dati sve od sebe. Jedino što ne smijemo jest zakazati u pristupu, to bi bilo neoprostivo. Teret je na Hajduku. Oni su veliki favorit, imaju što izgubiti. Mi možemo samo dobiti.