U finalu se sastaju Cibona i Zadar u Draženovom domu.
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UŽIVO Cibona - Zadar: Drama u finalu! Utakmica nastavljena nakon prekida zbog nereda
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Cibona
56 : 56
Zadar
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32'
Kapusta promašuje tricu pa tako ostaje 59-58 za Cibonu.
GOTOVA TREĆA ČETVRTINA
Gotova je treća četvrtina. Rezultat je 56-56.
29'
Zadar vodi prvi puta na utakmici nakon što je koš zabio Klarica.
27'
Klarica pogađa tricu i vraća Zadar u život! 51-50 za Cibonu.
TREĆA ČETVRTINA
Čakarun promašuje oba slobodna bacanja
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