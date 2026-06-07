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UŽIVO Cibona - Zadar: Drama u finalu! Utakmica nastavljena nakon prekida zbog nereda

Piše 24sata,
UŽIVO Cibona - Zadar: Drama u finalu! Utakmica nastavljena nakon prekida zbog nereda
Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U finalu se sastaju Cibona i Zadar u Draženovom domu.

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Finale za prvaka Hrvatske 19.00 , Cibona
Cibona
56 : 56
Zadar
Sortiranje događaja
32'

Kapusta promašuje tricu pa tako ostaje 59-58 za Cibonu.

GOTOVA TREĆA ČETVRTINA

Gotova je treća četvrtina. Rezultat je 56-56.

29'

Zadar vodi prvi puta na utakmici nakon što je koš zabio Klarica. 

27'

Klarica pogađa tricu i vraća Zadar u život! 51-50 za Cibonu.

TREĆA ČETVRTINA

Čakarun promašuje oba slobodna bacanja

Komentari 3

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