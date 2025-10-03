UŽIVO Čilić - Đoković: Sraz legendi u Šangaju! Može li Marin do treće pobjede?

NAJAVA

Svjetla Šangaja obasjat će pozornicu za spektakl, sudar dvojice neuništivih teniskih majstora, Novaka Đokovića i Marina Čilića, koji danas igraju u drugom kolu Rolex Shanghai Mastersa. Meč bi trebao početi oko 12.30 sati po hrvatskom vremenu, a prijenos je na Sport Klubu 2.

Jedan od najvećih tenisača u povijesti protiv jednog od najvećih hrvatskih tenisača. Ispisat će se 22. poglavlje rivalstva koje prkosi vremenu, romantična priča o dvojici veterana koji su obilježili čitavu eru. Povijest njihovih susreta izrazito je na strani srpskog tenisača, koji u pobjedama vodi s dominantnih 19-2. Unatoč statistici, dvoboji dvojice neuništivih igrača uvijek privlače posebnu pažnju.

Rivalstvo koje traje već 17 godina započelo je davne 2008. u Dubaiju, gdje je Đoković slavio u dva seta i započeo nevjerojatan niz od čak 14 uzastopnih pobjeda. Čilić, bivši pobjednik US Opena, dugo je tražio rješenje za Đokovićevu igru, a prvi put ga je pronašao 2016. godine u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Dvije godine kasnije, u finalu Queen's Cluba u Londonu, Čilić je ostvario svoju drugu i posljednju pobjedu.

No, Đoković je brzo vratio kontrolu nad rivalstvom. Od te pobjede Čilića, slavio je u svih šest idućih susreta, potvrđujući svoju dominaciju. Posljednji put su se sastali 2022. u finalu Tel Aviva, gdje je Đoković uvjerljivo stigao do svoje 89. ATP titule. Njihovi mečevi igrali su se na svim podlogama i na najvećim turnirima, od Grand Slamova do završnih Mastersa, a sada ih teniski put ponovno spaja u Kini.