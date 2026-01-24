UŽIVO Čilić u najvećem izazovu u Australiji protiv 13. na svijetu. Može se osvetiti za bolni poraz

ČILIĆ OBORIO GORANA

Pobjedom nad Shapovalovom Čilić je skinuo rekord Gorana Ivaniševića i postao Hrvat s najviše pobjeda na ATP Touru.

- Znao sam da sam blizu, ali nisam bio siguran hoću li to ostvariti u Australiji ili negdje drugdje. Mislim da je ovo vrhunsko ostvarenje za bilo kojeg Hrvata. Da biste ostvarili ove brojke, morate biti konstantni godinama. Kad sam surađivao s Goranom, rekao mi je da mu nitko nije javio da se zaustavio na 599 pobjeda, odnosno da bi odigrao barem još jedan meč. Baš smo se nasmijali - rekao je Marin.

