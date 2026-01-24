Međugorčanin je podsjetio na najljepše dane karijere u kojima je u Melbourne Parku 2018. dogurao do finala, gdje ga je zaustavio legendarni Roger Federer
UŽIVO Čilić u najvećem izazovu u Australiji protiv 13. na svijetu. Može se osvetiti za bolni poraz
Počeo je meč između Čilića i Ruuda! Sretno, Marin! Hrvat je prvi servirao u setu.
Hrvatski tenisač izašao je na teren. Nakon kratkog zagrijavanja krenut će meč između Čilića i Ruuda.
Nešto prije 11 sati konačno je završio meč između Swiatek i Kalinskaje. Poljakinja je slavila sa 6-1, 1-6, 6-1. Na ovom će terenu uskoro nastupiti Marin Čilić.
Ruskinja ipak nije tako lako dozvolila dominaciju Ige Swiatek. Nakon što je Poljakinja osvojila prvi set u samo 24 minute, Kalinskaja je drugi osvojila 6-1, što znači kako se moramo strpiti još malo za početak Marinovog meča, čiji se početak sad ne očekuje prije 11 sati.
Pobjedom nad Shapovalovom Čilić je skinuo rekord Gorana Ivaniševića i postao Hrvat s najviše pobjeda na ATP Touru.
- Znao sam da sam blizu, ali nisam bio siguran hoću li to ostvariti u Australiji ili negdje drugdje. Mislim da je ovo vrhunsko ostvarenje za bilo kojeg Hrvata. Da biste ostvarili ove brojke, morate biti konstantni godinama. Kad sam surađivao s Goranom, rekao mi je da mu nitko nije javio da se zaustavio na 599 pobjeda, odnosno da bi odigrao barem još jedan meč. Baš smo se nasmijali - rekao je Marin.
