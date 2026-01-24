Obavijesti

PRVI GRAND SLAM SEZONE

UŽIVO Čilić u najvećem izazovu u Australiji protiv 13. na svijetu. Može se osvetiti za bolni poraz

Piše Luka Tunjić,
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Međugorčanin je podsjetio na najljepše dane karijere u kojima je u Melbourne Parku 2018. dogurao do finala, gdje ga je zaustavio legendarni Roger Federer

Live
3. kolo Australian Opena 11 sati , Melbourne
Sortiranje događaja
POČEO JE MEČ!

Počeo je meč između Čilića i Ruuda! Sretno, Marin! Hrvat je prvi servirao u setu.

MARIN JE NA TERENU

Hrvatski tenisač izašao je na teren. Nakon kratkog zagrijavanja krenut će meč između Čilića i Ruuda.

USKORO POČINJE MEČ

Nešto prije 11 sati konačno je završio meč između Swiatek i Kalinskaje. Poljakinja je slavila sa 6-1, 1-6, 6-1. Na ovom će terenu uskoro nastupiti Marin Čilić.

PROBLEMI ZA SWIATEK

Ruskinja ipak nije tako lako dozvolila dominaciju Ige Swiatek. Nakon što je Poljakinja osvojila prvi set u samo 24 minute, Kalinskaja je drugi osvojila 6-1, što znači kako se moramo strpiti još malo za početak Marinovog meča, čiji se početak sad ne očekuje prije 11 sati.

ČILIĆ OBORIO GORANA

Pobjedom nad Shapovalovom Čilić je skinuo rekord Gorana Ivaniševića i postao Hrvat s najviše pobjeda na ATP Touru.

- Znao sam da sam blizu, ali nisam bio siguran hoću li to ostvariti u Australiji ili negdje drugdje. Mislim da je ovo vrhunsko ostvarenje za bilo kojeg Hrvata. Da biste ostvarili ove brojke, morate biti konstantni godinama. Kad sam surađivao s Goranom, rekao mi je da mu nitko nije javio da se zaustavio na 599 pobjeda, odnosno da bi odigrao barem još jedan meč. Baš smo se nasmijali - rekao je Marin.

Više možete pročitati OVDJE.

