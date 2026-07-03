UŽIVO Cipar - Hrvatska: Šarić i društvo traže novu pobjedu

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Hrvatski košarkaši na Cipru traže četvrtu pobjedu u uvodnoj skupini kvalifikacija i nastavak pobjedničkog mentaliteta u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo. U ovaj kvalifikacijski prozor naša reprezentacija ulazi s prve pozicije u skupini i omjerom od tri pobjede i jednog poraza, a zahvaljujući boljoj koš-razlici u međusobnim susretima s Njemačkom, držimo vrh ljestvice.

Izbornik Mijatović na Cipar je poveo 14 igrača: Jaleena Smitha, Dominika Mavru, Krešimira Radovčića, Niku Šaru, Lovru Gnjidića, Roka Badžima, Antonija Jordana, Marija Hezonju, Luku Božića, Antonija Sikirića, Darija Šarića, Davida Škaru, Ivicu Zupca i Danka Brankovića.

U sastavu nema Karla Matkovića, koji je sudjelovao u opatijskom dijelu priprema, no ranije je dogovoreno kako će zbog vjenčanja propustiti utakmice protiv Cipra i Izraela, ali je s reprezentacijom odradio dosadašnje pripreme u Opatiji kako bi bio što spremniji za naredne izazove.