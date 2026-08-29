UŽIVO Coventry - Hull: Sergej Jakirović nakon Uniteda traži novo slavlje u Premiershipu

Coventry City i Hull City danas od 16 sati sastaju se u 2. kolu Premier lige na Coventry Building Society Areni. Bit će to prvi domaći prvenstveni nastup Coventryja u engleskoj eliti nakon 25 godina, dok će s druge strane stajati Hull, koji se u najviši rang vratio nakon gotovo desetljeća.

Domaćini u susret ulaze nakon poraza na gostovanju kod aktualnog prvaka Arsenala, ali su sredinom tjedna slavili u Liga-kupu protiv Plymoutha. Momčad Franka Lamparda sada pred svojim navijačima traži prve prvenstvene bodove.

Hull je, za razliku od Coventryja, sezonu otvorio pobjedom i odmah priredio iznenađenje svladavši Manchester United. Sergej Jakirović želi nastaviti pozitivan niz, a njegova momčad u Coventry stiže s puno više samopouzdanja nakon odličnog početka sezone.

Bit će to dvoboj dvojice novopečenih premierligaša koji se dobro poznaju još iz Championshipa. Posljednja tri međusobna susreta završila su remijem, a današnji ogled donosi priliku Coventryju za prve bodove ili Hullu za nastavak pobjedničkog niza.