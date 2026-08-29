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OD 16 SATI

UŽIVO Coventry - Hull: Sergej Jakirović nakon Uniteda traži novo slavlje u Premiershipu

Piše 24sata,
UŽIVO Coventry - Hull: Sergej Jakirović nakon Uniteda traži novo slavlje u Premiershipu
Foto: Lee Smith
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U drugom kolu Premier lige od 16 sati u Coventryju igra istoimeni klub s ekipom Sergeja Jakirovića - Hull Cityjem. Hull je u prvom kolu senzacionalno pobijedio Manchester United

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Premier liga, 2. kolo 16.00 , Coventry
Coventry
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Hull City
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Coventry City i Hull City danas od 16 sati sastaju se u 2. kolu Premier lige na Coventry Building Society Areni. Bit će to prvi domaći prvenstveni nastup Coventryja u engleskoj eliti nakon 25 godina, dok će s druge strane stajati Hull, koji se u najviši rang vratio nakon gotovo desetljeća.

Domaćini u susret ulaze nakon poraza na gostovanju kod aktualnog prvaka Arsenala, ali su sredinom tjedna slavili u Liga-kupu protiv Plymoutha. Momčad Franka Lamparda sada pred svojim navijačima traži prve prvenstvene bodove.

Hull je, za razliku od Coventryja, sezonu otvorio pobjedom i odmah priredio iznenađenje svladavši Manchester United. Sergej Jakirović želi nastaviti pozitivan niz, a njegova momčad u Coventry stiže s puno više samopouzdanja nakon odličnog početka sezone.

Bit će to dvoboj dvojice novopečenih premierligaša koji se dobro poznaju još iz Championshipa. Posljednja tri međusobna susreta završila su remijem, a današnji ogled donosi priliku Coventryju za prve bodove ili Hullu za nastavak pobjedničkog niza.

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