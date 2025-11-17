Hrvatska je osigurala Svjetsko prvenstvo, ali njezina misija nije završila u ovim kvalifikacijama. Vatreni od 20.45 sati gostuju kod Crne Gore, pobjeda im treba kako bi ostali u igri za prvu jakosnu skupinu u ždrijebu
UŽIVO Crna Gora - Hrvatska: Viza za SP je tu, ali misija nije završena. 'Vatreni' po prvi 'pot'
Skupini hrvatskih navijača koje su kukavički napali huligani na cesti između Budve i Cetinja u nedjelju navečer, dan uoči utakmice Crne Gore i Hrvatske, stigla je lijepa vijest, kao i prijateljska gesta tamošnjih vlasti. Naime, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković objavio je kako će ponuditi naknadu štete na vozilu Hrvatima.
"Općina Cetinje će, ako to bude prihvatljivo građanima Hrvatske koji su jučer napadnuti, preuzeti sve troškove saniranja štete nastale na njihovim vozilima. To sam priopćio i sinoć tijekom razgovora s građanima Hrvatske, a ponavljam zbog inicijativa za prikupljanjem sredstava koje su pokrenute", napisao je načelnik nekadašnjeg kraljevskog grada, i dodao:
"Prijateljstvo Crne Gore i Hrvatske i građana naših država je snažno i mnogo puta potvrđeno i nikako ne može biti narušeno bilo čijim lošim namjerama ili djelovanjem."
Najveća skupina navijača "vatrenih" došla je autobusima u ponedjeljak poslijepodne, gdje ih je dočekalo veliko osiguranje. Društvenim mrežama kruži vidio konvoja prema Podgorici s ultrasima i drugim navjernijim navijačima koji su imali priliku doći do ulaznice za ovaj dvoboj. Prati ih mnoštvo policijskih vozila kako bi se uvjerili da sigurno dođu na odredište.
Više pročitajte OVDJE.
Hrvatska je ogroman favorit. Izbornik Dalić najavio je kako će rotirati i odmoriti udarne snage, ali bez obzira na to, kladionice su dale male šanse Crnogorcima da mogu do iznenađenja. Koeficijent na našu pobjedu je 1,40, na pobjedu domaćina je 7, dok je koeficijent na neriješeni rezultat 4,5. Podsjetimo, u prvom međusobnom dvoboju na Maksimiru prije dva mjeseca 'vatreni' su demolirali Crnogorce (4-0). Zabijali su Jakić, Kramarić, Kuć (ag) i Perišić.
Utakmica počinje u 20.45 sati, a prijenos je na Novoj TV. Emisija počinje u 20 sati.
Glavni sudac utakmice u Podgorici bit će Turčin Umut Meler. Od 2022. godine nalazi se u elitnoj sudačkoj skupini Uefe, a prije dvije godine je na terenu doživio težak fizički napad. Tadašnji predsjednik Ankaragucua Faruk Koca utrčao je na teren na kraju utakmice i nokautirao Melera koji je pao na pod, a dvojica napadača su ga cipelarila. Završio je u bolnici s frakturom kosti lica, a napadači su privedeni i doživotno izbačeni iz nogometa.
Tada je najavio kraj karijere, ali predomislio se i prošle godine je sudio utakmice na Europskom prvenstvu.
Pomagat će mu sunarodnjaci Ibrahim Caglar Uyarcan i Abdullah Ozkara, četvrti sudac je Kadir Saglam, do će u VAR sobi biti Fedayi San i Onur Ozutoprak.