UŽIVO Curacao - O. Bjelokosti, Ekvador - Njemačka: Debitant traži čudo i prolaz dalje na SP-u

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CURACAO - OBALA BJELOKOSTI

Drugi susret skupine E mogao bi biti izravan obračun za drugo mjesto i plasman među najbolje 32 reprezentacije svijeta. Obala Bjelokosti u posljednje kolo ulazi u boljoj poziciji nakon pobjede nad Ekvadorom, ali još uvijek mora dovršiti posao protiv borbenog Curaçaa.

Curaçao je nakon teškog poraza od Njemačke pokazao karakter i osvojio vrijedan bod protiv Ekvadora. Reprezentacija najmanje države u povijesti svjetskih prvenstava sada sanja senzaciju i eventualni povijesni prolazak, iako će za to trebati veliko iznenađenje protiv afričkog prvaka.

Obala Bjelokosti zna da joj pobjeda vrlo vjerojatno donosi prolazak dalje, pa se očekuje da od početka preuzme inicijativu. No, Curaçao je već pokazao da može otežati posao favoriziranim protivnicima, zbog čega bi ovaj dvoboj mogao biti znatno neizvjesniji nego što stanje na ljestvici sugerira.

EKVADOR - NJEMAČKA

Posljednje kolo skupine E donosi vrlo zahtjevan izazov za Ekvador, koji protiv već plasirane Njemačke traži rezultat koji bi ga mogao odvesti u nokaut fazu. Južnoamerička reprezentacija u prva dva kola osvojila je samo jedan bod te više nema pravo na pogrešku ako želi ostati u utrci za prolazak dalje.

Njemačka je, s druge strane, već osigurala prvo mjesto u skupini zahvaljujući pobjedama protiv Curaçaa i Obale Bjelokosti. Unatoč tome, Nijemci ne planiraju usporiti ritam jer žele zadržati pobjednički zamah uoči nokaut faze, a iza sebe imaju niz od čak jedanaest uzastopnih pobjeda.

Ekvador je na prvenstvo stigao s velikim očekivanjima, ali poraz od Obale Bjelokosti i remi s Curaçaom doveli su ga u tešku situaciju. Upravo zato očekuje se otvorena i vrlo intenzivna utakmica u kojoj će Ekvador morati riskirati, dok će Njemačka pokušati potvrditi status jednog od najuvjerljivijih sastava dosadašnjeg dijela turnira.