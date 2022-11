Dalić govorio o sastavu za Belgiju: Nema puno razloga da bilo što mijenjamo, ali...

Kanada je apsolvirana, a pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom ostala je još jedna utakmica prvog kruga Svjetskog prvenstva u Katru. Nadamo se, ne i posljednja. Europski okršaj protiv Belgije igra se u četvrtak od 16 sati, paralelno s utakmicom Maroka i Kanade.

Hrvatskoj je za prolazak skupine dovoljan i bod, uz poraz Maroka on bi joj donio i prvo mjesto, no u taboru "vatrenih" svjesni su da kalkulacija ne smije biti i da pobjedom žele zakoračiti u nokaut-fazu, na potencijalno lakšu polovicu ždrijeba.

Izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić najavili će utakmicu uoči posljednjeg treninga koji će se održati od 16 sati.

Zlatko Dalić

Kakvu Hrvatsku možemo očekivati?

- Da, odlučujuća utakmica protiv druge momčadi svijeta koja je četiri godine bila prva na Fifinoj ljestvici. Sjajna reprezentacija i sigurno, da smo birali u početku, ne bismo izabrali da ova utakmica bude odlučujuća. Ali što je, tu je. Velik je protivnik, nećemo se zavarati s malo lošijom predstavom Belgije u zadnje dvije utakmice, i njima je važna, i oni hoće proći skupinu. Idemo riješiti to u svoju korist, nećemo ići na bod koji bi nam bio dosta za prolazak jer to uvijek donese nešto lošega. Moramo igrati kao protiv Kanade, digli smo kriterije trke, energije i kvalitetne igre. Bit će dosta teška utakmica.

Hoće li biti promjena u sastavu?

- Odigrali smo dobro i oni koji su počeli i ušli dali su doprinos. Vidjet ćemo tijekom treninga i sutra što ćemo napraviti. Nemamo puno razloga bilo što mijenjati, ali imamo još trening pa ćemo analizirati i donijeti najbolju odluku.

Što mislite o kolegi iz Belgije?

- Martinez je puno toga napravio u ove četiri godine, odveo do prvog mjesta Fifine ljestvice, sjajan je trener i znat će kako se postaviti protiv Hrvatske. Ali mi imamo svoju kvalitetu i od toga ne smijemo odustaviti. Ako igrate protiv De Bruynea, Lukakua, Hazarda, ne smije vas zavarati ni priča o krizi. To je pila naopako, idemo sutra spremni u rat.

Kakva je to pila naopako o krizi u Belgiji?

- Ne mislim ništa što se tamo događa, nego o drugoj reprezentaciji svijeta i igračima koji tamo igraju. Sve ovo drugo je sporedno, ne brinemo o tome. Razmišljamo o Belgiji, njihovoj kvaliteti, dobrim stranama i igrama i onome što su pokazali zadnjih pet godina. Ne mogu oni preko noći zaboraviti igrati nogomet ni biti loši. Oni su broj 2, a mi 12. A kod nas? Lijepo je, mirno, fino. Nema galame, haha. Neka tako potraje.

- Brine me što je utakmica, kao protiv Maroka i Kanade, bitna i ključna. A ovdje nema popravnoga, jesmo ili nismo. Igra nam jedan bod, ali nećemo igrati na njega. I mi i Belgija drugačije smo razmišljali o raspletu u grupi i presudna je i za njih i za nas. Brine me da naša reprezentacija bude na svom nivou i da najbolje od sebe. Bit će drugačije nego protiv Maroka i Kanade, teže jer je Belgija takva reprezentacija. Dobre partije pružili su i Maroko i Kanada. Respekt prema njima, ali Belgija je jedan nivo više i za nas još teži ispit.

Jeste li se spremili za promjenu igre zbog Lukakua?

- U pripremi očekujemo da će on početi utakmicu. Njihov način se mijenja, on će biti sidraš koji će primati loptu leđima okrenut golu, sačuvati je i čekati da se priključi vezni red. To će biti njihov način igre i moramo to osujetiti. Bit će teško ako se s njim moramo hrvati, nemoguće će ga biti dobiti u duelu, prejak je. Ali pametno pokrivanje i sprječavanje protoka lopte bit će efikasno. On nije igrao puno ove sezone, ali je jak, težak, čvrst, jak, dobar u duelu i bit će težak zadatak za naše stopere. Ako ga dobro blokiramo, riješit ćemo pola posla. Spremamo se za to.

Mateo Kovačić

Kako vidiš ovaj dvoboj?

- Izbornik je sve rekao. Belgija je vrhunska momčad sa sjajnim pojedincima, godinama to pokazuje na sjajnoj razini. Svjetsko je prvenstvo, teška utakmica. A mi idemo pokazati lice koje smo pokazali protiv Kanade. Da dobro radimo i odigramo pravu utakmicu.

Može li i bolje nego protiv Kanade?

- Raspored je bio težak, prije SP-a igrali smo dosta utakmica i nije bilo jednostavno, došli smo spremni i koncentrirani odraditi pravo prvenstvo. Dobro smo se pripremili, očekujemo to i sutra. Bez pritiska, biti pravi, odraditi to najbolje što možemo i onda nema straha.

Poznaješ Lukakua osobno?

- Da, poznajem ga iz vremena dok je bio sa mnom u Chelseaju. Vrhunski je igrač, zabio je strašno puno golova u karijeri. Fenomenalan je igrač, bit će teško, ali spremni smo za jaku Belgiju, očekuje nas teška utakmica. Moramo biti maksimalno fokusirani na nas.

De Bruyne kaže da ne igra najbolje, poznaješ ga iz engleske lige.

- Godinama je među tri najbolja vezna u Premiershipu, ako ne i najbolji. Fenomenalan je igrač, kad i nema svoj dan, može iznenaditi jednim potezom. Moramo pripaziti na njega. Ali i fokusirati se na nas, pokazati naše pravo lice.

Gvardiol u Chelsea?

- Nemam komentara. Fenomenalan je igrač s 20 godina i neka samo tamo nastaviti, bit će sjajan, što već i jest.

Odigrao si sjajno protiv Kanade, koliko ti je sad lakše?

- Teško mi je komentirati. Odigrali smo jako dobru utakmicu, i ja osobno sam se dobro osjećao. Ali najvažniji je kolektiv, takvi smo odigrali dobro. Ako smo ovakvi, ako smo na 100 posto, možemo dobiti svakoga. A sutra idemo odigrati dobro, pokazati da jesmo prava reprezentacija protiv Belgije koja je najbolja momčad u našoj skupini. Moramo pokazati isto lice kao protiv Kanade i onda ćemo slaviti.

Savjet za čuvanje Lukakua?

- Reći ću to izborniku i stožeru. Ako treba jedan savjet, onda je da se ne hrvaju s njim.

Belgija dolazi sa svojim problemima. Koliko će to utjecati na utakmicu?

- Ne smijem odgovoriti na španjolskom. O Belgiji sve najbolje, pokazala je da igra sjajan nogomet. A njihovo stanje nas ne treba brinuti, gledamo sebe i naše predstave. Analizirat ćemo ih i napraviti najbolje moguće za utakmicu. Brinemo se da mi budemo pravi.

