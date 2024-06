Dalić: Ne želim kući ovako rano. A Perišić nam nije kakav je bio!

Pred Hrvatskom je utakmica odluke. Iz nekoliko tisuća hrvatskih grla orit će se pjesma na Red Bull Areni u Leipzigu gdje će Hrvatska u ponedjeljak pokušati napraviti nešto što nije gotovo 20 godina, od 2006. kada je Slaven Bilić u Livornu predstavio neku novu Hrvatsku. "Vatreni" su tada pobijedili 2-0 golovima Luke Modrića i Eduarda da Silve. Luki je to bio prvijenac za reprezentaciju.

Sada će, 18 godina kasnije, pokušati ponoviti isto i Hrvatskoj osigurati plasman u osminu finala Europskog prvenstva. Imat će pomoć Matea Kovačića koji je uz izbornika Zlatka Dalića najavio susret na konferenciji za medije.

- Sigurno da će mi biti drago susresti se s nekim igračima Italije, posebice s Jorginhom s kim sam uživao igrajući. Očekuje nas teška utakmica protiv dobre, kvalitetne i organizirane Italije. Znamo što nam je činiti, sutra moramo biti pravi, kao što smo puno puta bili kad je bilo najpotrebnije - započeo je Mateo Kovačić, a Zlatko Dalić je u uvodnoj riječi rekao:

- Još jedna u nizu naših povijesnih utakmica. Mi smo spremni, vjerujem da će biti dobro, svi su zdravi osim Vide koji neće biti u kadru. Ovo drugo je u redu, svjesni smo situacije, da je nokaut faza već krenula. Igra nam samo pobjeda, moramo ju dohvatiti, s tri boda idemo dalje, sve drugo nas šalje kući. A ne želim tako rano kući. Prve dvije utakmice nismo napravili rezultat, sad moramo. Uvijek smo bili pravi, i protiv Belgije, i Rusije u Splitu, protiv Škotske u Škotskoj na zadnjem Euru...

Zadnji ples Luke Modrića?

Talijani zovu Spallettija "kralj taktike", hoće li sutra taktičke odluke biti ključne?

- Cijenim Spallettija i njegove rezultate, s Napolijem je bio prvak, ima vrhunskih rezultata. Talijani su poznati po taktici, u tom su najjači. I u obrani, njima je bod dovoljan, svjesni smo toga. Moramo biti spremni na sve na ovoj utakmici, biti strpljivi, ne biti nervozni, ne upasti u neke probleme ili provokacije, sve je moguće. Moramo biti spremni na sve to - dodao je izbornik Dalić.

Je li ovo "zadnji ples" Luke Modrića na velikim turnirima?

- Ne razmišljamo o tome, je li to Lukino veliko natjecanje. Sretni smo i ponosni što je i dalje s nama, što nas i dalje vodi. Nadamo se da će sutra opet biti pravi. Svjestan je i on da nas sutra mora povesti, mi ići za njim, čeka nas teška utakmica, fokus je samo na Italiji - istaknuo je Kovačić.

Koliko se razlikuje ova reprezentacije u odnosu na Katar?

- Nije bio dobar start, ovo nije bilo na našem nivou. Prelagano primamo golove. U Kataru smo u grupi primili jedan gol, sad u dvije utakmice pet. Nemamo Perišića kakav je bio u Kataru, tamo je bio u vrhunskoj formi. Neki su igrači stariji dvije godine, igramo protiv jakih suparnika, mislim da je osnovan problem što smo primili golove prelagano - Dalić je objasnio zašto nam ovo prvenstvo ne ide kako treba.

'Ima par starijih igrača, ali osjećamo se dobro'

Hrvatska nikada do vašeg dolaska nije dobila odlučujuću utakmicu u skupini? Pod vama smo to uspjeli na Euru 2021. i SP-u 2022.?

- Pritisak je, htjeli smo proći grupu. To je povijesna utakmica koja se ponavlja. Svaka odlučuje o nečemu. Pritisak je zbog rezultata, ljudi koji dolaze za nama po cijeloj Njemačkoj, to je pritisak, prema njima. Svi želimo dobre rezultate, ali to nas ne smije sputati. Moramo biti dobro, kad je najteže pokazati pravo lice i karakter. I ne ući u rezultatski minus, to sve mijenja iz temelja - istaknuo je Dalić.

Osvojili ste toliko toga, je li vas naljutilo malo podcjenjivački nastupi prema Hrvatskoj? Kao da je reprezentacija prestara...

- Ima par starijih igrača. Bitno je kako se osjećamo, a osjećamo se dobro. Nismo pokazali pravo lice u prve dvije utakmice, to možemo i sutra. Spremni smo i fokusirani na Italiju, priče nas ne zanimaju. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, nama je čast igrati za Hrvatsku - rekao je Kovačić i nastavio:

- Nisam nikad igrao pod vodstvom Spallettija, bio sam u Italiji, on tada nije bio u Interu. Cijenim ga kao trenera, radi vrhunske rezultate, taktički je fenomenalan. Očekujemo kvalitetnu Italiju.

Italija bolja od onoga protiv Španjolske

Jeste li pričali malo vi osobno s Lukom i Marcelom, vezni red za sada ne izgleda kao na nekim drugim velikim natjecanjima?

- Nemamo pritisak, puno pričamo o svemu. Znamo da nije bilo dobro, nismo bili kvalitetni na lopti kao puno puta, nismo bili mirni na lopti, niti kompaktni kao prije. I onda naša igra pati. Mislim da u ove dvije utakmice nije bilo na našoj razini, ali imamo treću utakmicu protiv moćne Italije, moramo u tom aspektu mirnoće biti bolji, puno puta smo igrali skupa, znamo se, vjerujem da ćemo to sutra opet pokazati.

Kovačić je nastavio...

- Mlad sam došao u Italiju, puno sam naučio u dvije i pol godine. Imao sam tri trenera od svakog sam nešto naučio, to mi je pomoglo u karijeri. U Italiji se oko defenzive i taktike može puno naučiti. U tom periodu nisam još bio obrambeno dobar, Italija mi je tu puno pomogla da se razvijem.

Nije bila realna slika Italije protiv Španjolske?

- Ne očekujem da će Spalletti puno mijenjati u smislu taktike, možda više neke igrače. Bitno je da mi budemo bolji. Mi znamo koliko Italija vrijedi, ali znamo da i mi vrijedimo. Mi moramo popraviti naše performanse, pogotovo u fazi obrane ako želimo biti bolji. Italija će imati nekoliko igračkih promjena, mi želimo igrati svoju igru. Biti bolji naprijed, pogotovo u defenzivi - izbornik Dalić je prokomentirao što očekuje od Italije.

Hrvatska po pobjedu

Italiji je dovoljan bod, Hrvatskoj bi bilo dobro da pobijedi i osigura plasman dalje.

- Uvjeren sam da protiv Talijana možemo igrati svoj način igre, tako ih dobiti. Oni imaju situaciju da im je dovoljan bod, sumnjam da će igrati na bod, to je teško onda i ostvariti. Bit će goropadni i agresivni prema naprijed. Vjerujem u našu momčad, našu sposobnost, mislim da možemo biti na nivou, da možemo primijeniti svoju igru. Kao protiv Brazila, Argentine, Engleske... - zaključio je Dalić konferenciju za medije dok je Kovačić zaključno rekao:

- Ne razmišljamo da je ovaj Euro kraj naše generacije, razmišljamo samo o Italiji. I što dalje ostati na turniru. Cijeli fokus je na utakmici, želimo ju dobiti.