Dalić: Zamjene? Znam da to nije popularan potez... A Brazilci su najbolji na SP-u i zastrašujući!

Japan je apsolviran, a sad je red za novu neeuropsku reprezentaciju u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, što u Rusiji nije bio slučaj. Na red će "vatrenima" u petak doći jaki Brazilci.

Izbornik Zlatko Dalić u hrvatskom kampu podijelit će razmišljanja jutro nakon izbacivanja Japanaca na penale. Konferenciju za medije pratimo uživo od 9 sati.

POGLEDAJTE PRIJENOS:

Kakva je bila noć?

- Lijepo je jutro, biti među osam na svijetu, zaista sjajno, zasluženo izboreno. Proslavili smo malo nakon povratka u hotel, svatko na svoj način. Nisam stigao pogledati utakmicu, zaspao sam, bio sam umoran i iscrpljen. Ne treba mi posebna analiza, Hrvatska je igrala dobro, onako kako je trebala igrati. Prvo poluvrijeme nametnuli smo svoj stil igre prvih pola sata i ušli u bespotrebnu nervozu s par grešaka i doveli protivnika u bolje stanje i kasnije smo se popravili.

Zamjene?

- Kad se prođe, sve je super. Mi smo na klupi razgovarali, htjeli pametno odlučivati, ne raditi greške, pogotovo u zamjena jer je očito bilo da idemo u produžetke, da sačuvamo energiju. I Luka i Kova su trebali izaći, uveli smo igrače za penale. Nisam Budimira zamijenio jer je bio loš, ušao je kako bismo bili opasniji na skoku, nego zato što sam s Livajom htio dobiti u završnici utakmice dok je Japan pao. Znam da taj potez nije popularan. Njemačka i Španjolska igrale su s pasom i nisu uspjele, mi smo išli drugačije i tako stvarali problem. Očito je to bio način kako doći do ravnoteže. I jučer smo istrčali četiri kilometra više od protivnika.

Ide drugačija utakmica u kojoj protivnik želi igrati, a pritisak nije na nama.

- Realno, Brazil je najmoćnija i najmoćnija reprezentacija na ovom SP-u. Kad pogledate njihov izbor igrača, kvalitetu, širinu i vrijednost, to je zastrašujuće. Pred nama je velik ispit i težak zadatak protiv momčadi koja se voli nadigravati. Trebat će tu utakmicu jako dobro pripremiti, ali nemamo se čega bojati. Moramo ući u utakmicu s puno vjere i samopouzdanja, uživati u nogometu. Izvući Brazil, to je to. Možda je prerano, bolje bi bilo da je finale. Brazil je favorit, ali nećemo se predati. Pokušat ćemo se dobro pripremiti i odmoriti, dati maksimum i suprotstaviti se igrom. Oni nisu reprezentacija koja trpi tuđi posjed.

Koliko znači činjenica da je utakmicu protiv Japana završilo šest igrača koji nisu bili starteri?

- Rekao sam igračima da je ovo njima šansa da uđu u povijest. Osamnaest je novih igrača u odnosu na Rusiju, ovo je potpuno nova generacija hrvatskog nogometa. Nije baš zahvalno uspoređivati onu generaciju i ovu sada. Oni tek sad dolaze. Ovo će im biti jako dobar poticaj, da su napravili nešto, da su bili ključni igrači kod penala i da im je to prilika. Svi dobro rade i treniraju, svi su u maksimalnom treningu i zaslužuju šansu. Imaju šansu napraviti još nešto. Već su sad ušli u povijest hrvatskog nogometa, ovo je treći najbolji rezultat u povijesti Hrvatske, bronca, srebro i sad među osam. Ali možemo napraviti nešto više i kvalitetnije, nadamo se i dečki su ovo zaslužili. Teško je raditi usporedbe. Ako pogledate 2018. i gdje su igrali naši igrači: Barcelona, Real, Inter, Bayern, Juventus, Liverpool. A sad imamo šest igrača iz hrvatske lige. Skidam igračima kapu na onom što su učinili.

Nitko od napadača (Livaja, Petković, Budimir) nije se jasno nametnuo. Kako gledate na to pitanje?

- Vidjet ćemo, svi su dobili priliku i imali minutažu. Rekao sam da ćemo tako i rasporediti s obzirom na to da nemamo toga tko je broj 1. Nema više napadača Atletica i Juventusa, sad su Dinamo, Hajduk i Osasuna. Nemojte živjeti u oblacima, imamo što imamo. Dečki su kvalitetni, mogu i tu ćemo tražiti najbolje rješenje. Nije pošteno secirati igru, je li bilo lijepo ili nije. Dečki su ušli među osam na svijetu. Ovo nije umjetničko klizanje, nego nogomet. Je li zabio gol ili nije, trudio se i to je to. Vidjet ćemo što ćemo napraviti. Što god smo napravili, bio je dobar i uspješan potez. Kad si među osam, to je tako. I bit će protiv Brazila.

Perišić je više od polovice golova zabio u vašem mandatu.

- Mnogi su rekli da ga čekaju, ali kad god smo ga čekali, on se pokazao. Najvažnije golove su zabili Perišić i Kramarić. Iz nečega što je teško i nemoguće on zabije gol. Jako je važan igrač za nas, drago mi je što je postao najbolji strijelac Hrvatske na velikim natjecanjima. Odrađuje posao i kad nam je teško, on zabije. Veliki respekt, on i Kramarić su u mom mandatu dali najvažnije golove. Ali oni su dio momčadi.

Prije četiri godine bili ste mirni kad ste gubili protiv Engleske, tako ste i jučer protiv Japana, a mogli biste i proziv Brazila. Gdje to pronalazite?

- U zadnje vrijeme pokazali smo karakter i mentalitet. Možda se stalno govorilo o Hrvatskoj kao reprezentaciji koja ima kvalitetu, vic u igri, tehniku. A uvijek je falio mentalitet da se vraćamo kad gubimo, ali zadnjih nekoliko utakmica na SP-a smo se vratili, nismo odustajali. Pokazujemo volju i energiju, to je odlika igrača i stožera, imamo isti cilj, napraviti nešto za našu domovinu i to pretačemo u nogomet. Igrati za klubove je pitanje prestiža, a za reprezentaciju domoljublja, emocija, ponosa. Protiv Engleske smo pokazali i kvalitetu i karakter. Možda jučer nije bila ta kvaliteta, ali je energija. Fascinantan je podatak da smo u 11 utakmica SP-a izgubili samo finale s Francuskom. Znači, SP-a, ne mjesnih zajednica. Jednu utakmicu! To pokazuje karakter i ono što radimo. Mogu samo biti ponosan na to.

Ovo bi mogao biti zadnji SP za puno igrača. Kako vidite budućnost reprezentacije?

- Imamo novu generaciju igrača koja tek treba nešto napraviti, dobro je da odrastaju i igraju uz ove igrače, Modrića, Perišića, Brozovića, Kovačića jer puno mogu učiti uz njih. Uvijek smo imali talente, ali smo relativno mala zemlja pa nemamo količinu igrača i rezultat nam pati. Bili smo treći pa drugi na svijetu nakon 20 godina, uvijek se pojavi generacija i ne strahujem za budućnost. Generacija iz Rusije je igrala 10 godina skupa i imala uspone i padove pa se poklopilo prije četiri godine. Daj Bože da zadržimo konkurentnost koju imamo sad. Vas je 250 milijuna, a nas četiri, kao da smo predgrađe nekog vašeg grada!

Kako biste ocijenili šanse?

- Brazil je favorit, da se ne lažemo. Imaju samopouzdanje i atmosferu, vrhunske igrače, vratio im se Neymar. Sjajna reprezentacija, ali možemo im se suprotstaviti, moramo pametno odabrati taktiku. Ići u nadigravanje s njima nije pametno, napravit ćemo skauting, razgovarati s igračima. Nije utakmica 50-50, ali nismo ni autsajderi. Potrudit ćemo se da budemo dobri.

Najčitaniji članci