Otpao Raketa, Mitrović upitan: 'Morat ćemo pronaći rješenje...'

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se ovaj ponedjeljak u Zagrebu uoči posljednje utakmice kvalifikacija za Euro 2020. protiv Slovačke u subotu (20.45) na Rujevici, a uoči konferencije za medije izbornika Zlatka Dalića otpao je Ivan Rakitić.

Veznjak Barcelone prekinuo je, naime, nedjeljni trening Barcelone dan nakon pobjede nad Celtom (4-1) u kojoj nakon dugo vremena nije dobio ni minute. Zbog upale Ahilove tetive morat će mirovati barem tjedan dana.

Raketa će doći na okupljanje, pozdraviti se s izbornkom i suigračima, ali već u večernjim satima odletjeti u Barcelonu gdje ga čekaju terapije.

- Baš mi je krivo, jedva sam čekao igrati protiv Slovačke. Žao mi je što neću moći pomoći momčadi, ali uvjeren sam da će dečki uspjeti i bez mene. Uostalom, pobijedili su Slovačku u prvoj utakmici i bez mene, vjerujem da će tako biti i sada u Rijeci. Bit ću svim srcem uz njih - rekao je Rakitić za Novi list.

- Čeka nas odlučujuća utakmica s protivnikom koji isto ima šanse za Europsko prvenstvo. Dobili smo ih tamo, ali ne smijemo se tom utakmicom zavarati. Treba nam bod za prvo mjesto i 15 bodova bit će dovoljno, ali moramo tražiti pobjedu. To je naš stil i obveza kad igramo kući. Nema nikakvih kalkulacija.

- Znate da nam nedostaju stoperi i da tu tražimo rješenja. Andrej Kramarić će doći, ali nije u treningu i vratit će se u klub. Matej Mitrović je osjetio problem na zadnjem treningu i ići će na kontrolu. Ako je situacija s njim upitna, nećemo riskirati. Rakitić nije igrao za Barcelonu, pogledat ćemo kakva je situacija i, ako bude tu problem, vratit će se u klub. Zato smo pozvali Roga i Juranovića. Nadam se da će ostali biti u redu.

- Veseli me da imamo tri treninga, utorak, srijeda i četvrtak, probat ćemo nešto napraviti. Ne smijemo se zanositi rezutlato protiv Slovačke, ovo je sasvim drugačija utakmica.

- Problem je što nemamo igrače koji su u kontinuitetu s minutažom u klubovima, ali ja gledam pozitivno. Kad dođu u reprezentaciju, to je malo drugačije, primjer je Rebić. Jako malo igra u Milanu, gotovo ništa, Perišić ne igra u Bayernu koliko bi trebao. Neću govoriti o tim problemima, pokušat ću igrače okrenuti u pozitivnom smjeru. Znaju da nas tih 90 minuta vodi na Europsko prvenstvo.

- Slovačka? Lobotka, Hamšik i Kucka su opasni igrači, čeka nas velika borba na sredini terena. Naravno, tu je i stoperski par Škriniar i Vavro, talijanska liga. Ali tražit će rezultat koji će ih voditi na Euro i neće biti nimalo lako. Dobili smo ih visokim pressingom tamo, nećemo sad izmišljati ništa novo.

- Problem nam je zadnja linija, u potpunosti je nova. Ali naći ćemo neko rješenje, ti igrači ne smiju biti nositelji igre.

- Ćaleta-Car? Nije to bila nikakva kazna, samo sam zvao druge igrače. Igra dobro, zaslužio je poziv, a onda nije bio među četiri stopera koja sam zvao. Očekujem da će biti pravi i da će nam pomoći.

- Mali stadion? U većini slučajeva zadnja utakmica je odlučivala o nečemu. Nekad o play-offu, sad o plasmanu, a komentar o tome ću dati nakon Slovačke. Imam ga i dat ću ga tada.

- Znam da je pritisak i važna utakmica, ali moram igrače osloboditi i dati im puno povjerenje.

- Njima je dovoljan i bod u nekim kalkulacijama pa se možda neće toliko otvoriti, ali znaju da pobjedom idu na Europsko prvenstvo. Mi ne smijemo puno razmišljati o tome, to nam samo može biti nova motivacija. Žao mi je što nismo to riješili ranije. Da nije poništen gol Azerbajdžanu, bili bismo na Euru. Da je bio suđen faul u Walesu, bili bismo na Euru. Ako Bog da pa pobijedimo pa imamo 17 bodova, izgubili bismo samo sedam bodova i to bi bile jedne od najboljih kvalifikacija, samo su takve bile još 2008.

- VAR? Izgubili smo Svjetsko prvenstvo zbog VAR-a, da ga nije bili bismo svjetski prvaci. Kad je za tebe, dobar je, kad nije, nije ti dobar. Sudac ti napravi kako želi.

- Bilo bi lijepo biti drugi izbornik koji se plasirao na drugo veliko natjecanje zaredom.

- Teren? Očekujem ga dobrog iako je najava kiše. Trenirali smo tamo i igrali protiv Jordana i Engleske, Perić, Petković i Oršić su jučer bili tamo. Ali ne smijemo misliti o tome. Imat ćemo podršku 8000 ljudi i znamo što nam je činiti. Kakav je nama, takav je i njima.