Ne bi se štel mešati, reako je Zlatko Dalić kada je upitan da prokomentira Dinamo, Hajduk i HNL. Uz to, pričao je i s čim je najviše zadovoljan te je komentirao određene igrače
Dalić pozvao četvrtog golmana: 'Nije normalno da se mijenjaju pravila 20 dana prije ždrijeba'
Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Rijeku gdje će u petak igrati protiv Farskih Otoka, a tri dana poslije gostovati kod Crne Gore u Podgorici. Izbornik Zlatko Dalić najavio je posljednji ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., "vatrenima" je za matematičku potvrdu potreban bod.
- Ostale su dvije utakmice koje su vrlo važne, imamo svoje ciljeve: da potvrdimo SP i da odigramo dobro. Cilj je i dati šansu nekim igračima. Otpali su Kovačić i Budimir te Kotarski i Erlić. Pozvali smo Oršića i Musu, a sada ćemo zvati i golmana Pandura. Razmišljamo o Jagušiću, ali smo u dogovoru s Olićem rekli da ostane tamo. Želimo da oni isto naprave dobre rezultate. Imamo dosta upitnika, do SP-a je sedam mjeseci, neki imaju probleme i ne igraju, ali oni se moraju vratiti u formu. Mislim na Baturinu, Sučića, Matanovića, Livakovića... Jako će nam puno faliti Mateo Kovačić koje je opet na operaciji, potreban nam je. To je tako u nogometu - počeo je Dalić.
Hoćete li probati nešto novo?
- Probat ćemo nešto u obrani novo. Primili smo samo jedan gol od Čeha i to nakon kornera. Sve su to mladi igrači i potentni, vratio se Stanišić. Vušković će dobiti priliku u petak, probat ćemo svašta.
Kakva je situacija s Lukom Vuškovićem?
- Vušković je glavni igrač u mladoj reprezentaciji. On će biti s nama protiv Farskih Otoka pa će se možda vratiti za U21 reprezentaciju. Razgovarat ćemo i s njim. On je veliki potencijal i zaslužio je poziv u A reprezentaciju. Igrat će protiv Farskih Otoka s nama, ali je neki plan da se vrati za mladu reprezentaciju protiv Mađarske. Komunicirat ćemo i to napraviti na najbolji mogući način.
Kovačić je ozlijeđen.
- Danas ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Danas ćemo razgovarati o mogućim dodatnim pozivima. U obrani smo dobro pokriveni i imamo igrače, ali danas ćemo sve vidjeti i odlučiti. Nadam se da Kovačič neće propustiti SP. Imao je probleme i oni su se vratili. Igrač koji nam jako znači i nadam se da će u ožujku biti spreman biti s nama. Njemu je teško, pogotovo psihički, ali on je borac i mi ćemo mu biti podrška.
O Farskim Otocima:
- Nismo očekivali da će biti ovako dobri. Jedan autsajder koji nema što tražiti u ovoj grupi. Kad sam vidio tamo teren i uvjete odmah sam rekao da će se tamo teško uzeti bodovi. Borbeni su i dobri, ali moramo na kraju biti sretni s tri boda koje smo uzeli od tamo. Nisu protivnik kojeg treba podcijeniti i moramo potvrditi plasman na SP.
S čime ste najviše zadovoljni?
Obranom. Dopala nas je ovakva grupa i primili smo samo jedan gol, ali ponavljam, tu grupu je Hrvatska zaslužila. Želio bih da ova grupa završi na dobar način i da izgubimo što manje bodova. Imamo dobre igrače i u obrani sjajno funkcioniramo.
Kakav je odabir za prijateljske utakmice u ožujku?
- Brazil i Kolumbija su naši protivnici, iako nije sve sigurno. Igrali bismo u Orlandu i New Yorku. Utakmica protiv nekoga slabog nam ne treba i to će biti odlične probe za SP.
O Dinamu, Hajduku i HNL-u?
- Ne bi se štel mešati.
Pravila oko jakosnih skupina se mijenjaju. Što mislite o tome?
- Ako izvučemo Brazil u skupini, vjerojatno nećemo igrati protiv njih u prijateljskoj. A bolje da šutim oko novih pravila. Nije mi normalno da se 20 dana prije ždrijeba nešto mijenja.
Hrvatska u ovom trenutku "pleše" između prve i druge jakosne skupine, međutim FIFA u posljednji trenutak planira promijeniti pravilo o određivanju jakosnih skupina, što "Vatrene" gura u nepovoljnu poziciju. Prema medijskim nagađanjima, Fifa priprema promjenu prema kojoj reprezentacije iz dodatnih kvalifikacija više ne bi automatski išle u zadnju jakosnu skupinu, nego bi bile smještene u jakosnu skupinu koja po koeficijentu pripada najboljoj reprezentaciji iz njihovog puta u dodatnim kvalifikacijama. To bi značilo da se ispred Njemačke i Hrvatske ugurala Italija, koja gotovo sigurno neće biti prva u svojoj skupini jer Norveška ima puno bolju gol razliku, a i u međusobnom dvoboju je slavila 3-0, pa će put na SP tražiti kroz dodatne kvalifikacije.
O Franku Kovačeviću?
- Pratimo ga. Išli smo gledati utakmicu Europske lige. Na njemu je da tako nastavi i mi ćemo ga i dalje pratiti. Na pretpozivu je i blizu je, ali mora nastaviti tako. Sada smo uzeli Musu i Budimira, ali on mora nastaviti raditi na sebi.
Kakva je U-17 reprezentacija?
- To je hrvatska budućnost. Čestitam Budimiru i dečkima. Puni su kvaliteta. Rano je za sada govoriti što će biti kasnije jer su još mladi. Želim da odu daleko, poprimili su osobine A reprezentacije i samo neka ovako nastave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Pratimo ga. Išli smo gledati utakmicu Europske lige. Na njemu je da tako nastavi i mi ćemo ga i dalje pratiti. Na pretpozivu je i blizu je, ali mora nastaviti tako. Sada smo uzeli Musu i Budimira, ali on mora nastaviti raditi na sebi.
To je hrvatska budućnost. Čestitam Budimiru i dečkima. Puni su kvaliteta. Rano je za sada govorit što će biti kasnije jer su još mladi. Želim da odu daleko, poprimili su osobine A reprezentacije i samo neka ovako nastave.
Ako izvučemo Brazil u skupini, verojatno nećemo igrati protiv njih u prijateljskoj. A bolje da šutim oko novih pravila. Nije mi normalno da se 20 dana prije ždrijeba nešto mijenja.
Reprezentacija nikom nije pobjegla niti će pobjeći. Sve igrače pratimo i sve bilježimo. Svi radimo svoj posao i nadam se da će još netko doći.
Ne bi se štel mešati, rekao je Dalić kada je upitan da komentira Dinamo i Hajduk.