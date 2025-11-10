Dalić pozvao četvrtog golmana: 'Nije normalno da se mijenjaju pravila 20 dana prije ždrijeba'

Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Rijeku gdje će u petak igrati protiv Farskih Otoka, a tri dana poslije gostovati kod Crne Gore u Podgorici. Izbornik Zlatko Dalić najavio je posljednji ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., "vatrenima" je za matematičku potvrdu potreban bod.

- Ostale su dvije utakmice koje su vrlo važne, imamo svoje ciljeve: da potvrdimo SP i da odigramo dobro. Cilj je i dati šansu nekim igračima. Otpali su Kovačić i Budimir te Kotarski i Erlić. Pozvali smo Oršića i Musu, a sada ćemo zvati i golmana Pandura. Razmišljamo o Jagušiću, ali smo u dogovoru s Olićem rekli da ostane tamo. Želimo da oni isto naprave dobre rezultate. Imamo dosta upitnika, do SP-a je sedam mjeseci, neki imaju probleme i ne igraju, ali oni se moraju vratiti u formu. Mislim na Baturinu, Sučića, Matanovića, Livakovića... Jako će nam puno faliti Mateo Kovačić koje je opet na operaciji, potreban nam je. To je tako u nogometu - počeo je Dalić.

Hoćete li probati nešto novo?

- Probat ćemo nešto u obrani novo. Primili smo samo jedan gol od Čeha i to nakon kornera. Sve su to mladi igrači i potentni, vratio se Stanišić. Vušković će dobiti priliku u petak, probat ćemo svašta.

Kakva je situacija s Lukom Vuškovićem?

- Vušković je glavni igrač u mladoj reprezentaciji. On će biti s nama protiv Farskih Otoka pa će se možda vratiti za U21 reprezentaciju. Razgovarat ćemo i s njim. On je veliki potencijal i zaslužio je poziv u A reprezentaciju. Igrat će protiv Farskih Otoka s nama, ali je neki plan da se vrati za mladu reprezentaciju protiv Mađarske. Komunicirat ćemo i to napraviti na najbolji mogući način.

Kovačić je ozlijeđen.

- Danas ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Danas ćemo razgovarati o mogućim dodatnim pozivima. U obrani smo dobro pokriveni i imamo igrače, ali danas ćemo sve vidjeti i odlučiti. Nadam se da Kovačič neće propustiti SP. Imao je probleme i oni su se vratili. Igrač koji nam jako znači i nadam se da će u ožujku biti spreman biti s nama. Njemu je teško, pogotovo psihički, ali on je borac i mi ćemo mu biti podrška.

O Farskim Otocima:

- Nismo očekivali da će biti ovako dobri. Jedan autsajder koji nema što tražiti u ovoj grupi. Kad sam vidio tamo teren i uvjete odmah sam rekao da će se tamo teško uzeti bodovi. Borbeni su i dobri, ali moramo na kraju biti sretni s tri boda koje smo uzeli od tamo. Nisu protivnik kojeg treba podcijeniti i moramo potvrditi plasman na SP.

S čime ste najviše zadovoljni?

Obranom. Dopala nas je ovakva grupa i primili smo samo jedan gol, ali ponavljam, tu grupu je Hrvatska zaslužila. Želio bih da ova grupa završi na dobar način i da izgubimo što manje bodova. Imamo dobre igrače i u obrani sjajno funkcioniramo.

Kakav je odabir za prijateljske utakmice u ožujku?

- Brazil i Kolumbija su naši protivnici, iako nije sve sigurno. Igrali bismo u Orlandu i New Yorku. Utakmica protiv nekoga slabog nam ne treba i to će biti odlične probe za SP.

O Dinamu, Hajduku i HNL-u?

- Ne bi se štel mešati.

Pravila oko jakosnih skupina se mijenjaju. Što mislite o tome?

- Ako izvučemo Brazil u skupini, vjerojatno nećemo igrati protiv njih u prijateljskoj. A bolje da šutim oko novih pravila. Nije mi normalno da se 20 dana prije ždrijeba nešto mijenja.

Hrvatska u ovom trenutku "pleše" između prve i druge jakosne skupine, međutim FIFA u posljednji trenutak planira promijeniti pravilo o određivanju jakosnih skupina, što "Vatrene" gura u nepovoljnu poziciju. Prema medijskim nagađanjima, Fifa priprema promjenu prema kojoj reprezentacije iz dodatnih kvalifikacija više ne bi automatski išle u zadnju jakosnu skupinu, nego bi bile smještene u jakosnu skupinu koja po koeficijentu pripada najboljoj reprezentaciji iz njihovog puta u dodatnim kvalifikacijama. To bi značilo da se ispred Njemačke i Hrvatske ugurala Italija, koja gotovo sigurno neće biti prva u svojoj skupini jer Norveška ima puno bolju gol razliku, a i u međusobnom dvoboju je slavila 3-0, pa će put na SP tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

O Franku Kovačeviću?

- Pratimo ga. Išli smo gledati utakmicu Europske lige. Na njemu je da tako nastavi i mi ćemo ga i dalje pratiti. Na pretpozivu je i blizu je, ali mora nastaviti tako. Sada smo uzeli Musu i Budimira, ali on mora nastaviti raditi na sebi.

Kakva je U-17 reprezentacija?

- To je hrvatska budućnost. Čestitam Budimiru i dečkima. Puni su kvaliteta. Rano je za sada govoriti što će biti kasnije jer su još mladi. Želim da odu daleko, poprimili su osobine A reprezentacije i samo neka ovako nastave.