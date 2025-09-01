'Vatreni' ostali bez Gvardiola! 'Gledamo li kriterij izbora preko hrvatske lige, u problemu smo'

Zlatko Dalić održao je press konferenciju uoči rujanskih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka (petak) i Crne Gore (ponedjeljak). Najavio je gostovanje, pričao o igračima te komentirao situaciju oko Luke Sučića.

- Slijede nam utakmice u kojima smo apsolutni favoriti, igramo protiv reprezentacija koje nisu u našem rangu i očekujemo šest bodova. Definitivno smo ostali bez Joška Gvardiola. Josip Juranović je ozlijeđen i nije se uspio vratiti u trening. Vidjet ćemo kakva je njegova situacija kad dođe na okupljanje. Josip Stanišić ima problema pa smo aktivirali poziv Ivanu Smolčiću.

Kako ste zadovoljni s igračima u novoj sredini?

- Drago mi je da su neki dečki našli nove klubove i pokušavaju se vratiti u formu. Nadam se da će biti sve bolji. Još uvijek se privikavaju tek je početak sezone. Ove utakmice zato mogu biti opasne jer se traži forma i brusi forma pa će to malo biti problem.

Je li vas iznenadila Modrićeva prilagodba u Milanu?

- Nije. Znam njegov motiv, s 40 godina ima toliko energije, volje i snage da i već je glavni igrač. To nas veseli i nadam se da će tako ostati.

O nepozivanju Sučića:

- Nikad nisam komentirao da je netko potjeran, da je netko kažnjen. Nisam u reprezentaciji da bih potjerao nekoga. Ja sam ovdje da odvedem Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo 2026. i imam svoj način kako to radim. Proteklih osam godina pokazuju radim li to dobro ili loše. To je stvar procjene. To je taj put. Ja nisam nikoga kaznio. Odabrao sam 20 igrača kao što sam napravio 97 puta dosad. Vi ste se složili s tim popisom 95 posto. Ovaj put trebalo je napasti mene, obitelj pa je krenula bespotrebna hajka. To nema nikakve veze s pojedincem, to je zanimljivo kao lanjski snijeg. Ali trebalo je napraviti problem i razumijem da se to događa.

- Bazirao sam se na ciklus u lipnju i ti igrači su bili tu. Oni su bili tu 10 dana dok su njihovi kolege se kupali. To je bio moj motiv. Na popisu je 20 igrača, nema 21-22. Izabrao sam one za koje mislim da su najbolji. Nema Petkovića, Erlića, Sose, to nije bio problem, nego samo oko ovoga. Nisam ovdje da kažnjavam. Kad ste se već dotaknuli dvostrukih kriterija, ima situacija u životu kad nešto ne možete promijeniti, je li to dijete, smrtni slučaj, ja ću pustiti. Evo, pustit ću Stanišića jer čeka dijete. A vjenčanje? Erlić je već pitao Ivu Olivari kad je reprezentativni ciklus za 2026. prije Eura jer tad razmišlja o vjenčanju. Što bi se dogodilo da neki igrač dođe u klub i ide na vjenčanje? S Lukom sam razgovarao, on je rekao da je to u redu i to niste objavili. Pitao me može li ići na vjenčanje, ne mogu mu to zabraniti. Ali postoje pravila koja se moraju poštovati. Poštujem odluku Luke Sučića i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke. Nema tjeranja, nadam se da će se vratiti u reprezentaciju kao i drugi. To je jedino čisto i glatko. Nemamo probleme u reprezentaciji, sve štima. I da ne štima, ne bismo bili drugi i treći, bili bismo out.

Status Šutala i Livaković:

- Josip ima problema i klub ga je štedio. Zdrav je i spreman, ali vodit ćemo brigu o njemu. Livaković je broj 1 u reprezentaciji i bit će i dalje. Vjerujemo mu, znamo koliko je dobrog donio reprezentaciji.

O Farskim Otocima:

- Teško gostovanje, na umjetnoj travi na koju nismo navikli. Oni su bili dobri u dvije utakmice koje su izgubili i neće nam biti lako. Moramo ići po pobjedu i ja ću svojim dečkima reći da nema opuštanja te ćemo se pripremati kao za neke jače reprezentacije kao što su Španjolska i Francuska.

O HNL-u i Toniju Fruku:

- Nisam rekao ništa loše o HNL-u. Hrvatska je već godinama među deset na svijetu. Ne želim da me se krivo protumači. Gledamo li kriterij izbora preko hrvatske lige, onda smo u problemima. Ne možemo onda očekivati ni plasman, kamoli medalju. Problem je što igrači odlaze. Mjerilo je rezultat u Europi. Toni Fruk je svojim igrama u prvenstvu zaslužio poziv u reprezentaciju. Nadam se da će sada debitirati.