Kramarić: Svjetsko prvenstvo će osvojiti Brazil, a neki igrači će se možda prehladiti na stadionu

Dva su dana ostala do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U srijedu u 11 sati na stadionu na kojem je Ekvador u nedjelju pobijedio domaćina Katar na otvaranju (2-0) "vatrene" čekaju Marokanci.

Pred novinarima u kampu Al Ersal 3 dojmove su otkrili reprezentativci Andrej Kramarić i Borna Sosa.

Andrej Kramarić

Tebi je drugi SP, kako se ti osjećaš i kakva je konkurencija u napadu?

- Motivirani smo svi, pripremljeni za svaku utakmicu. Uvijek govorim da moramo imati sreće i u životu, pa i u nogometu, što nas je poslužilo i u Rusiji. Imamo kvalitetne i potentne igrače, super smo momčad, ali ako to ne pokažemo na terenu, ništa to ne znači. Možemo ponoviti rezultat u Rusiji, ali glupo je to najavljivati. Drago bi nam bilo da prođemo skupinu, a onda što Bog da. Nadam se lijepim uspomenama. Konkurencija? Svi su dečki super, normalno je imati konkurenciju. Okolina je zdrava, to te motivira da budeš bolji.

Što reći o karakteristikama suigrača u napadu, kako će ih izbornik koristiti?

- Da sam trener, odgovorio bih na to. Kako nisam trener, ne mogu odgovoriti na to. A dečki ne bi bili tu da nemaju fenomenalnu kvalitetu, svi znaju o kakvim se igračima radi. Hrvatska je puna potentnih, kvalitetnih, psihčki jakih igrača koji su spremni igrati na Svjetskom prvenstvu.

Rekao si da navijaš za Messija, a da će SP osvojiti Brazil. Stojiš li i dalje kod toga?

- Mislim da 95 posto nogometaša svjesno da je Messi najbolji igrač koji je ikad igrao i kročio nogom na teren, neće se takav igrač više roditi. Zato navijam za njega, ali u nekim svojim računicama mislim da će biti Brazil.

Kakav je odnos s izbornikom?

- Važna mi je podrška trenera, kao i svakom igraču. Osjećam se slobodniji na terenu, želim dati sve na terenu i imati razlog za slavlje.

Kako komentiraš da je SP usred sezone i kako vidiš vremenske uvjete?

- Očekivao sam i gore vrijeme, solidno smo se priviknuli. Malo zapuše i hladni povjetarac, u glavi smo svi spremni. Vrijeme neće biti problem, možda ćemo se i neki prehladiti ako je klimatizirano kako svi govore. Tajming je super, uvijek se velika natjecanja igraju na kraju sezone, a igrači sad nisu toliko umorni. Svi će pucati od energije i mislim da će Svjetsko gorjeti.

Jesi li kad igrao na klimatiziranom stadionu, kako se prilagoditi?

- Bili smo ovdje u ožujku, temperatura je unutra bila ugodna. Ako će se to ponoviti, neće biti nikakvih vremenskih prilika koje će nas ograničavati. Jedino će se ovi koji će biti sa strane, stvarno mislim da će se prehladiti.

Borna Sosa

Kakav je osjećaj biti debitant na velikom natjecanju?

- Lijep je osjećaj, sigurno malo drugačiji nego neko drugo natjecanje ili utakmica, ipak je SP jednom u četiri godine i tu se sastaju najbolje reprezentacije svijeta. Samim tim predstavlja kvalitetno natjecanje kojem se svi veselimo, pa i ja. Jedva čekam da počne, da vidimo atmosferu na stadionima jer ih još nismo vidjeli, a to me jako zanima. Jedva čekam i nadamo se što boljem rezultatu.

Prije godinu i pol razmišljao si o Njemačkoj, sad si na SP-u u dresu Hrvatske. Kako se osjećaš?

- Emocije prolaze kroz mene još od generacije U-14 kad sam igrao za Hrvatsku, pa U-15, pa Svjetsko prvenstvo u Čileu. A sad ovaj SP, to je ostvarenje najvećeg cilja, san za svakog igrača. Presretan sam i jedva čekam da sve krene.

Kako komentiraš da je SP usred sezone?

- Što se tiče energetskog dijela, bolje je da je sad nego na kraju sezone, ali igrači koji su dobili manje ili veće ozljede nisu se stigli oporaviti do početka jer je puno manje vremena između klupskog dijela sezone i SP-a. Ali svi smo zdravi i puni energije za početak.

Maroko je blizu, koliki je pritisak?

- Mislim da je pritisak najveći za prvu utakmicu. On nas prati cijelu karijeru, ali početak je uvijek najvažniji i najstresniji. On te odredi za poslije. Puno je lakše ako pobijediš prvu utakmicu. Vidjet ćemo uvjete na stadionu, ali bilo bi lijepo dobiti prvu utakmicu. To nam je cilj i idemo u srijedu po tri boda.

Kako vidiš desnu stranu marokanskog napada?

- Imaju jako kvalitetnu desnu stranu, dosta kvalitetnih igrača. Ona je najaktualnija po medijima, s pravom jer imaju odlične igrače, ali imamo i mi odlične na lijevoj. Bit će dobra borba definitivno. Mi znamo njihove kvalitete, oni znaju naše. Najvažnije je tko će uzeti ta tri boda.

Hoćeš li imati najteži zadatak od svih igrača?

- Ne znamo tko će igrati. Ako to budem ja, imat ću težak zadatak. Ali imat ćemo i na desnoj strani isto, lijevo krilo im je odlično, pa i sredina im je dobra. Moramo se braniti kao momčad i napadati, a ne pojedinačno. To će presuditi.

Tko će biti pobjednik i koliko slova ima?

- Ako izuzmem nas, imat će devet slova i da će biti, kao što je rekao Andrej, Lionel Messi.

