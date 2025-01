UŽIVO Danska - Brazil: Favorit prvenstva protiv momčadi koja igra povijesno natjecanje...

NAJAVA

Drugi je dan nokaut faze Svjetskog rukometnog prvenstva, a nakon dvije infarktne utakmice koje su jučer odigrane u Areni Zagreb, slijede okršaji u Norveškoj. Ondje danas igraju Danska protiv Brazila i Portugal protiv Njemačke.

Danci su neupitni favoriti, ne samo u utakmici protiv Brazila nego i za osvajanje prvenstva. Kladionice im daju više od 50 posto šanse da će obraniti naslov prvaka svijeta. No danas se moraju prvo suočiti s jednim od iznenađenja prvenstva. Brazilci su ispisali povijest osvojivši osam bodova u glavnoj rundi.

Ispred njih bio je samo Portugal, a na putu do najvećeg uspjeha u povijesti domaćeg rukometa pobijedili su respektabilne momčadi poput Španjolske, Švedske i Norveške.

Do uspjeha ih vodi Haniel Vinicius Inoue s 28 golova. Lijevi vanjski najbolji je i najučinkovitiji igrač Južnoamerikanaca, a podršku mu pružaju Rudolph Hackbart, koji je zabio tri gola manje, te Hugo Dos Santos s 22 gola. Brazilci također imaju jednog od najboljih golmana na turniru. Riječ je o Rangelu da Rosu, koji u prosjeku ima 40 posto obrana.

No, kada govorimo o obranama, svi golmani na turniru ipak gledaju u leđa Dancu Emilu Nielsenu. On ih je do sada skupio 82 na cijelom natjecanju, odnosno 44 posto. Osim najboljeg golmana prvenstva, Danci u svojim redovima imaju i najboljeg igrača svijeta, a to je Mathias Gidsel, koji je do sada postigao 49 golova.