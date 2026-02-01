FINALE EURA Danska lovi rukometnu besmrtnost pred domaćom publikom, dok gladna Njemačka sanja osvetu i prekid desetogodišnjeg posta
UŽIVO Danska - Njemačka: Hoće li pasti domaći stroj u finalu?
Andreas Wolff brani turnir života. S 34 godine proživljava drugu mladost i glavni je razlog zašto Njemačka ponovno sanja zlato. U polufinalu protiv Hrvatske proglašen je igračem utakmice, a uoči finala vodi na ljestvici golmana sa 77 obrana, ispred Danca Emila Nielsena (73). Upravo će on u finalu ispisati povijest i postati njemački rekorder s 42 nastupa na europskim prvenstvima, pretekavši legendarnog Klausa-Dietera "Pittija" Petersena. Wolff je jedan od trojice preostalih iz zlatne generacije 2016., uz Runea Dahmkea i Jannika Kohlbachera, a sjećanja na taj uspjeh daju mu dodatnu snagu.
- Sve je počelo 2016. i naravno da uvijek pokušavaš ponovno postići uspjeh. Ponekad je uspjelo, ponekad nije, i zato je svaki nastup u finalu poseban. Ako bismo mogli osvojiti naslov, to bi naravno bila kruna svega - rekao je Wolff uoči finala.
Svjestan je snage protivnika, ali vjeruje u svoju momčad.
- Slično je kao 2016. u smislu da se u finalu 'neočekivano' suočavate s najjačom momčadi turnira. Puno toga će se morati poklopiti ako želimo pobijediti Dansku. Ali dat ćemo sve od sebe i ući u utakmicu s ciljem da pobijedimo i okrunimo se kao europski prvaci.
S druge strane terena stajat će momčad koja je gladna uspjeha kao rijetko koja. Njemačka čeka na veliko zlato točno deset godina, još od onog čudesnog Eura u Poljskoj 2016. kada su kao autsajderi pokorili Europu. Motivacija u redovima izbornika Alfreda Gislasona na vrhuncu je, a glavni pokretač je želja za osvetom. U sjećanju njemačkih igrača i navijača još je svjež težak poraz u finalu Olimpijskih igara u Parizu 2024., kada ih je upravo Danska deklasirala rezultatom 39-26. Danci su bili bolji i u polufinalu Eura 2024. na njemačkom tlu, stoga je ovo finale prilika za iskupljenje i vraćanje dugova.
Put Njemačke do finala bio je trnovitiji. Pokazali su oscilacije, no u ključnim trenucima, poput polufinalne pobjede nad Hrvatskom (31-28), demonstrirali su karakter i snagu. Njihova igra oslanja se na čvrstu 6-0 obranu kojom dirigira kapetan i jedan od najboljih pivota svijeta Johannes Golla, dok napadom gospodari mozak ekipe Juri Knorr. No, najveća snaga i nada Njemačke leži među vratnicama.
Reprezentacija Danske već godinama slovi za najveću rukometnu silu današnjice, a pobjedom u nedjeljnom finalu zacementirala bi svoj status jedne od najvećih generacija u povijesti ovog sporta. Aktualni svjetski i olimpijski prvaci imaju priliku kompletirati "sveto trojstvo" i istovremeno u svojim vitrinama držati zlata s Olimpijskih igara, Svjetskog i Europskog prvenstva. Bio bi to treći europski naslov za Dansku, prvi nakon 2012. godine, i potvrda apsolutne dominacije.
Momčad izbornika Nikolaja Jacobsena kroz turnir je protutnjala, pokazavši tek poneku manju slabost, poput poraza od Portugala u grupnoj fazi koji ih je, čini se, samo dodatno probudio. U polufinalu protiv Islanda, u tvrdoj i fizički izuzetno zahtjevnoj utakmici, slavili su 31-28 i dokazali da znaju pobjeđivati i kada ne igraju svoju najljepšu utakmicu. Nošeni fanatičnom domaćom publikom u Herningu i predvođeni po mnogima najboljim igračem svijeta Mathiasom Gidselom te ubojitim Simonom Pytlickom, Danci djeluju kao stroj koji je gotovo nemoguće zaustaviti. Gidsel je bio igrač utakmice protiv Islanda sa sedam golova iz isto toliko pokušaja, a kada se tome pridoda i vjerojatno najjači golmanski par svijeta, Emil Nielsen i Niklas Landin, jasno je zašto Danci u finale ulaze kao izraziti favoriti.
Nakon dva i pol tjedna vrhunskog rukometa, spektakularnih poteza i dramatičnih završnica, Europsko prvenstvo 2026. stiglo je do svog vrhunca. U Jyske Bank Boxen areni u Herningu, u nedjelju od 18 sati, za naslov prvaka Europe borit će se domaćin Danska i Njemačka. Bit će to sudar rukometnih svjetova, repriza finala Olimpijskih igara iz 2024. i dvoboj koji nosi ogroman ulog s obje strane. Dok Danci sanjaju o ujedinjenju sve tri velike titule, Nijemci traže prekid desetogodišnjeg posta i slatku osvetu za nedavne bolne poraze.