UŽIVO Danska - Njemačka: Hoće li pasti domaći stroj u finalu?

GLADNI "VUK"

Andreas Wolff brani turnir života. S 34 godine proživljava drugu mladost i glavni je razlog zašto Njemačka ponovno sanja zlato. U polufinalu protiv Hrvatske proglašen je igračem utakmice, a uoči finala vodi na ljestvici golmana sa 77 obrana, ispred Danca Emila Nielsena (73). Upravo će on u finalu ispisati povijest i postati njemački rekorder s 42 nastupa na europskim prvenstvima, pretekavši legendarnog Klausa-Dietera "Pittija" Petersena. Wolff je jedan od trojice preostalih iz zlatne generacije 2016., uz Runea Dahmkea i Jannika Kohlbachera, a sjećanja na taj uspjeh daju mu dodatnu snagu.

​- Sve je počelo 2016. i naravno da uvijek pokušavaš ponovno postići uspjeh. Ponekad je uspjelo, ponekad nije, i zato je svaki nastup u finalu poseban. Ako bismo mogli osvojiti naslov, to bi naravno bila kruna svega - rekao je Wolff uoči finala.

Svjestan je snage protivnika, ali vjeruje u svoju momčad.

​- Slično je kao 2016. u smislu da se u finalu 'neočekivano' suočavate s najjačom momčadi turnira. Puno toga će se morati poklopiti ako želimo pobijediti Dansku. Ali dat ćemo sve od sebe i ući u utakmicu s ciljem da pobijedimo i okrunimo se kao europski prvaci.