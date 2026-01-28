Hrvatska je u drami srušila Mađarsku 27-25 i kao prva u skupini ide u polufinale. Ako Danska pobijedi Norvešku bit će prva i ide na Island. U svakom drugom slučaju igrat će protiv Hrvatske
UŽIVO Danska - Norveška: Krenuo je 'skandinavski derbi'! Hrvatska će sazati s kim igra
Danska nije zabila svoj prvi napad, ali Norveška jest. Grondahl je prošao i izvrsno podio, a onda se odjenom sve ubrzalo. Hansen za 1-1, pa onda Pedersen iz brzog centra za 2-1, pa Pytlick za 2-2.
Zaustavio je sve Grondal svojim novim golom i Norveška ima 3-2
Rasmus Boysen opet je krivo procijenio! Danska je krenula s najjačuim snagama u ovaj susret i lovit će prvo mjesto.
Počela je utakmica!
Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala je polufinale pobjedom protiv Mađarske (27-25). Ići će s prvog mjesta u skupini u nastavak nazjecanja, ali još nije poznato protiv koga će igrati. Budući da je Njemačka pobijedila Francusku, ostaje vidjeti hoće li Hrvatska ići na Dansku ili na Njemačku. Danskoj treba pobjeda protiv Norveške kako bi osigurala prvo mjesto. S neriješenim rezulztatom ili porazom ići će na Hrvatsku.
Danska je iznenađujuće izgubila od Portugala u prvom dijelu Europskog prvenstva, ali je osigurala polufinale. Sada ovisi s kojeg mjesta će ići dalje.
Danski stručni stožer želi zadržati natjecateljski ritam, ali istodobno smanjiti opterećenje ključnim igračima. Prema procjeni TV 2-ova rukometnog analitičara Rasmusa Boysena, najveće zvijezde poput Mathiasa Gidsela i Simona Pytlicka mogle bi dobiti i potpunu poštedu, dok bi oprez vrijedio i za Rasmusa Laugea, koji je uoči prvenstva imao problema s ozljedama.