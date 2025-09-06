UŽIVO Delija - Tybura: Hrvatski borac konačno debitira u UFC-u

PREOKRET NA KLADIONICAMA

Svjestan prilike života, Delija ništa nije prepustio slučaju. Posljednjih godinu i pol dana proveo je u Manchesteru, gdje je trenirao s jednim od najboljih teškaša svijeta, privremenim UFC prvakom Tomom Aspinallom. Rad s takvim sparing partnerom i vrhunskim timom, koji uključuje i legendarnog Stipu Drviša, doveo je njegovu spremu na najvišu razinu.

- Imati Toma Aspinalla za sparing partnera veliki je plus, ogroman dobitak. Ne mogu biti na boljem mjestu i s boljim timom - poručio je Delija.

Koliko je svijet prepoznao Delijinu kvalitetu i spremnost, najbolje pokazuje kretanje koeficijenata na kladionicama. U početku je Tybura bio postavljen kao osjetan favorit. Međutim, kako se dan borbe približavao, sve više uplata stizalo je na pobjedu hrvatskog borca, što je dovelo do potpunog preokreta.

Danas su koeficijenti gotovo izjednačeni, a neke kladionice čak daju i blagu prednost Deliji. To je jasan pokazatelj da stručnjaci i fanovi vjeruju kako "Hodajuća nevolja" ima sve što je potrebno za pobjednički debi.