Hrvatski MMA borac Ante Delija konačno u UFC-u! U Parizu ga čeka okršaj s Poljakom Marcinom Tyburom, koji ga je prije 10 godina izbacio iz igre! Hoće li "Hodajuća nevolja" osvetiti poraz
UŽIVO Delija - Tybura: Hrvatski borac konačno debitira u UFC-u
Priredba UFC Fight Night 258: Imavov vs. Borralho započinje u subotu u 18 sati po našem vremenu. Borba Ante Delije i Marcina Tybure sedma je po redu na programu, a očekuje se da će ući u kavez između 20 i 21 sat.
Za gledatelje u Hrvatskoj i regiji, prijenos kompletnog događaja bit će dostupan putem streaming servisa UFC Fight Pass. Važno je napomenuti da kanal Arena Fight prenosi samo glavni dio priredbe ("main card") koji počinje u 21 sat i ne uključuje Delijin meč.
Svjestan prilike života, Delija ništa nije prepustio slučaju. Posljednjih godinu i pol dana proveo je u Manchesteru, gdje je trenirao s jednim od najboljih teškaša svijeta, privremenim UFC prvakom Tomom Aspinallom. Rad s takvim sparing partnerom i vrhunskim timom, koji uključuje i legendarnog Stipu Drviša, doveo je njegovu spremu na najvišu razinu.
- Imati Toma Aspinalla za sparing partnera veliki je plus, ogroman dobitak. Ne mogu biti na boljem mjestu i s boljim timom - poručio je Delija.
Koliko je svijet prepoznao Delijinu kvalitetu i spremnost, najbolje pokazuje kretanje koeficijenata na kladionicama. U početku je Tybura bio postavljen kao osjetan favorit. Međutim, kako se dan borbe približavao, sve više uplata stizalo je na pobjedu hrvatskog borca, što je dovelo do potpunog preokreta.
Danas su koeficijenti gotovo izjednačeni, a neke kladionice čak daju i blagu prednost Deliji. To je jasan pokazatelj da stručnjaci i fanovi vjeruju kako "Hodajuća nevolja" ima sve što je potrebno za pobjednički debi.
Marcin Tybura (39) iskusan je i prekaljen borac koji predstavlja savršen test za svakog debitanta sa šampionskim ambicijama. Poljak je veteran s čak 22 borbe u UFC-u i trenutačno zauzima visoko sedmo mjesto na ljestvici izazivača teške kategorije. U svijetu borilačkih sportova, borci poput njega nazivaju se "gatekeeperima", oni su čuvari vrata koja vode prema borbama za naslov. Pobjeda nad Tyburom automatski lansira borca u Top 10 i otvara mu put prema najvećim imenima.
Poznat kao odličan hrvač i opasan borac u parteru, Tybura je tijekom UFC karijere odmjerio snage s nekim od najopasnijih teškaša poput Toma Aspinalla, Alexandera Volkova i Derricka Lewisa. Za Deliju, on nije samo rangirani protivnik, već i duh prošlosti kojeg treba nadvladati.
- Imam potrebu i ‘opravdati‘ taj poraz iz 2015., jer i tada sam vjerovao da sam bolji borac od njega - izjavio je Delija, ali i naglasio:
- Moj debi u UFC-u već mi je velika motivacija, bez nekih dodatnih želja za osvetom. Kod mene uvijek prevladavaju sportski motivi.
Put 35-godišnjeg Delije do najveće svjetske pozornice bio je sve samo ne lagan. Mnogi se sjećaju pandemijske 2020., kada je sve bilo spremno za njegov debi protiv tada nadolazeće zvijezde Ciryla Ganea. Delija je otputovao u Abu Dhabi, bio je na korak do meča, no administrativne prepreke i važeći ugovor s organizacijom PFL (Professional Fighters League spriječili su nastup. Razočaranje je bilo veliko, no Dubrovčanin nije odustao.
Vratio se u PFL i dokazao klasu. Nakon što je 2021. stigao do finala, godinu kasnije pokorio je konkurenciju, osvojio PFL-ov turnir teške kategorije i nagradu od milijun dolara. Time je poslao jasnu poruku: pripada svjetskoj eliti. Nakon kratkog, ali dominantnog nastupa u regionalnoj FNC organizaciji, gdje je za manje od minute nokautirao bivšeg UFC borca Yorgana De Castra, stigao je poziv koji je čekao cijelu karijeru.
Sudbina je htjela da mu prvi protivnik u UFC-u bude upravo Marcin Tybura. Njihov prvi susret, davne 2015. u Rusiji, završio je katastrofalno za hrvatskog borca. U prvoj rundi, nakon što je Tybura blokirao jedan njegov udarac, Delija je doživio težak lom noge. Ta ozljeda udaljila ga je iz borilišta na gotovo tri godine i dok je Tybura nakon te pobjede potpisao za UFC, Delija je morao krenuti težim putem oporavka i povratka. Sada, deset godina kasnije, krug se zatvara u Parizu.
