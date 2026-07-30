UŽIVO Derry City - Rijeka: Fruk i riječki dečki u pohodu na Otok. Matjaž Kek nije ništa mijenjao

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Rijeka je na Rujevici u prvoj utakmici pobijedila Derry 1-0. Jedini gol zabio je Toni Fruk u 52. minuti. Iako je momčad Matjaža Keka mogla i do veće prednosti, Derry je pokazao zube i na Otoku treba biti oprezan. Utakmica kree u 19.30 uz prijenos na MAXSPortu 2.

Prođe li Rijeka Derry, u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika dvoboja islandskog Stjarnana i finskog Ilves Tamperea (prva utakmica 1-0). Budući da je Konferencijska liga najniže europsko klupsko natjecanje, poraz od Derry Cityja značio bi kraj Rijekine europske sezone.

- Minimalna prednost tjera nas da budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici jer su igrači Derry Cityja protiv Bugara, ali i protiv nas, pokazali da je riječ o ozbiljnoj momčadi, taktički discipliniranoj, koja ima svoj način igranja i kod kuće je puno opasnija. Ne očekujem da će drukčije igrati, sve ovisi o tome koliko ćemo im mi dozvoliti. Imamo puno mladih igrača koji su u Europi još uvijek nepoznanica. Morat ćemo odgovoriti na njihov karakter, hrabrost i pozitivni bezobrazluk. Imamo prednost od 1-0, ali nam ona ne dopušta nikakvo opuštanje - kazao je Kek.