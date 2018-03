UŽIVO Pršte fulani ziceri! Lopa je mogao razveseliti Osječane...

ZEKIĆ

Imali smo jedan prilično turoban tjedan i niz događaja koji su nas sve skupa šokirali, no život ide dalje i nadam se da ćemo iz svega izvući dodatnu snagu i prezentirati se na najbolji mogući način. Sastav koji će istrčati u petak teško da će više zaigrati u nastavku sezone osim ako nas sve skupa ne oduševi svojom izvedbom. Imamo to što imamo. Siguran sam da će dečki koji su nam na raspolaganju dati sve od sebe, ne samo što se tiče voljnog momenta već da će udovoljiti i tehničko-taktičkim zadaćama. Ne očekujem nimalo laganu utakmicu protiv Slavena. Oni su tijekom zimske stanke doveli nekolicinu kvalitetnih igrača i dobro su se posložili u svim linijama. Biti će to zahtjevan susret u svakom slučaju, ali i višestruko važan za našu momčad.