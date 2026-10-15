UŽIVO Dinamo - Anderlecht: Veliki dan na Maksimiru! Plavi love jako važnu pobjedu u EL

NAJAVA

Dinamo treba samopouzdanje. Momčad Marija Kovačevića ima kvalitetu, ima i neka nova lica koja se trebaju uklopiti i treba im jedan pravi rezultat. Belgijski Anderlecht bi mogao biti idealan protivnik za to. Susret drugog kola Europske lige počinje u 21 sat, uz prijenos na Arenisport 2.

Dinamo je izgubio u Splitu. Poveo je, nesretno primio gol, a onda mu je pao gard i izgubio je (2-1). Drugi Kovačevićev derbi ove sezone u kojem je poražen (Osijek je razbio Dinamo 4-2) i sada treba pronaći način kako se izvuči iz mini-krize. Momčad Dinama ima kapaciteta napraviti velike stvari u Europi, ali igrom to ne pokazuje.

Kovačević ke najavio promjene, mora pronaći dobitnu kombinaciju i ubrizgati joj injekciju volje i želje. Anderlecht nije lagan protivnik, ali je svakako protivnik koji se može dobiti i glatko. Beljo je u formi, ali šteka sve ostalo. Obrana nije na razini kao prošle sezone, vezni red bez Mišića ne funkcionira (danas igra), a krila nemaju onu žestinu.

Pobjeda bi donijela puno toga dobroga "modrima". Dokaz da su na Poljudu bili tek malo uspavani od kiše i da i dalje imaju velike ambicije u Europi.

Anderlecht je Europsku ligu započeo porazom od Lyona. U belgijskoj ligi drži peto mjesto sa 16 bodova, šest manje od Genta na vrhu. U zadnjoj utakmici je pred sami kraj pobijedio Cercle Brugge, a tamošnji mediji pišu kako bi trener Vitor Bruno mogao biti bivši ako doživi debakl u Zagrebu.