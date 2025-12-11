UŽIVO Dinamo - Betis: 'Modri' u lovu na nove bodove u Europi

MARC BARTRA

Kapetan Betisa nahvalio je današnjeg protivnika.

- Očekujem jako zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati biti koncentrirani svih 90 minuta jer je Dinamo kvalitetna momčad. Ne smiju nas zavarati njegovi posljednji rezultati u Europi. Dinamo je velika hrvatska momčad, koja je trenutno lider u svom prvenstvu, s odličnim pojedincima.

Betis je naviknuo igrati protiv velikih timova kao što je Dinamo.

- Navikli smo igrati protiv velikih ekipa jer ih je u našem španjolskom prvenstvu puno. Mi smo talentirana skupina igrača i jako smo predani postizanju cilja. Ove sezone nam je cilj biti na što je moguće višoj poziciji u prvenstvu te pokušati osvojiti jedan naslov, bila to Europska liga ili Kup kralja.

Osvrnuo se stoper na prijateljstvo s Ivanom Rakitićem i Mislavom Oršićem.

- Hrvatska je dala jako dobre igrače, a ja bih istaknuo Rakitića. S njim sam igrao u Barceloni, a osim što je sjajan nogometaš, dobar mi je prijatelj. Također bih istaknuo i nekadašnjeg Dinamovog igrača Mislava Oršića koji mi je bio suigrač u Trabzonsporu.