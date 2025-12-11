Dinamo će od 18.45 sati na Maksimiru ugostiti španjolski Real Betis. Ova dva protivnika igrala su međusobno u sezoni 2023./24. u šesnaestini finala Konferencijske lige kad su 'modri' slavili ukupnim rezultatom 2-1
UŽIVO Dinamo - Betis: 'Modri' u lovu na nove bodove u Europi
Utakmicu ćete moći gledati na prvom kanalu Arena Sport televizije od 18.45 sati. Emisija uoči susreta počinje u 18 sati na istom kanalu.
Kapetan Betisa nahvalio je današnjeg protivnika.
- Očekujem jako zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati biti koncentrirani svih 90 minuta jer je Dinamo kvalitetna momčad. Ne smiju nas zavarati njegovi posljednji rezultati u Europi. Dinamo je velika hrvatska momčad, koja je trenutno lider u svom prvenstvu, s odličnim pojedincima.
Betis je naviknuo igrati protiv velikih timova kao što je Dinamo.
- Navikli smo igrati protiv velikih ekipa jer ih je u našem španjolskom prvenstvu puno. Mi smo talentirana skupina igrača i jako smo predani postizanju cilja. Ove sezone nam je cilj biti na što je moguće višoj poziciji u prvenstvu te pokušati osvojiti jedan naslov, bila to Europska liga ili Kup kralja.
Osvrnuo se stoper na prijateljstvo s Ivanom Rakitićem i Mislavom Oršićem.
- Hrvatska je dala jako dobre igrače, a ja bih istaknuo Rakitića. S njim sam igrao u Barceloni, a osim što je sjajan nogometaš, dobar mi je prijatelj. Također bih istaknuo i nekadašnjeg Dinamovog igrača Mislava Oršića koji mi je bio suigrač u Trabzonsporu.
- Očekujem tešku utakmicu, znam dobro koliko je španjolska liga teška. Zadnje dvije utakmice nisu bile dobre i nema bolje situacije za nešto bolje pred vlastitim navijačima.
Dinamo je odlično krenuo u europsku sezonu, ali nakon toga je usporio.
- Dobro smo krenuli, uzeli odmah sedam bodova, ali onda smo dvaput razočarali. Ne znam koliko nam bodova treba za sljedeću fazu, pretpostavljam 11. Jedan remi i jedna pobjeda bi na trebali biti dovoljno
Komentirao je stoper i dva prethodna poraza u Europi.
- Sedam golova protiv Celte i Lillea? Na obje strane terena moramo biti bolji, kad primite sedam golova u dvije utakmice, to ne može biti dobro. Vjerujem i da će naši napadači proraditi, zabiti neke nove i važne golove. Nismo igrali kako se od nas očekuje, u nedjelju smo pružili dobru igru, moramo nastaviti u takvom ritmu i nizati bolje rezultate.
Na prošlim susretima protiv Betisa nije nastupio.
- Propustio sam zbog ozljede obje utakmice protiv Betisa prošle sezone, ali dosta znamo o njima. Antony je njihov najbolji igrač, igrao je i za Manchester United, njega moramo dobro paziti.
Kovačević smatra kako će utakmica s Betisom biti najteži Dinamov ispit ove sezone.
- Nakon ove dvije teške europske utakmice, po meni stiže najteži ispit u grupi. Betis ima najveću kvalitetu, ali mi u odnosu na te dvije utakmice moramo i možemo bolje. Trebaju nam bodovi ako želimo proći. Svjesni smo da neće biti lagano, u prvenstvu su sada igre bolje. Varela i Živković su preboljeli gripe, bit će spremni, ne možemo računati na one koji nisu prijavljeni. Bakrar je dobio neki udarac, vidjet ćemo kakvo je stanje s njim, Hoxha je malo umoran.
Usporedio je trener Dinama HNL i Europu.
- Sve su nam važne utakmice, trebaju nam bodovi u Europi, HNL nam je uvijek najvažniji. Ali želimo i u Europi proći, sve su nam utakmice bitne.
Usporedio je Real Betis s još jednim španjolskim klubom, Celtom Vigo.
- Odmah poslije utakmice sam rekao kako vjerujem da smo nešto naučili. Znamo te španjolske momčadi, moramo biti čvršći, Betis je još bolji od Celte, moramo biti oprezni. I hrabri, a kad ste takvi nešto vam se i vrati. Protiv Celte smo loše krenuli, to je odlučilo, kasnije smo se probudili.
Komentirao je trener 'modrih' i činjenicu da Dinamo ima najmanje napravljenih prekršaja u Europskoj ligi.
- Ne zabrinjava me to previše, ali smo svjesni da protiv takvih momčadi moramo biti agresivniji, pa će doći i ti faulovi. Nisam zadovoljan s time, u HNL-u smo podigli tu razinu agresivnosti, radimo na tome i mora biti bolje. Nadam se već sutra. Imamo još tri utakmice, ali vjerujem ako smo izvukli pouke, da možemo biti dobri, osvojiti bod ili bodove sutra
Dinamo Zagreb od 18.45 sati ugostit će Real Betis na Maksimiru u sklopu 6. kola Europske lige. 'Modri' su 23. na ljestvici sa sedam bodova, a Španjolci peti s 11 bodova.
Dinamo dobro pamti Betis. S njima su igrali i prošle godine i tada su prošli. Igrali su play-off Konferencijske lige, a Dinamo je prošao dalje zahvaljujući pobjedi u Sevilli koju im je donio Bruno Petković golom iz penala. Na Maksimiru je završilo bez pobjednika 1-1, a gol za "modre" zabio je davno zaboravljeni "junak" Takuro Kaneko. Od tada se mnogo toga promijenilo u "modroj" svlačionici. Dolaskom Zvonimira Bobana napravljen je rez, a ove sezone pokazalo se da momčadi nedostaje iskustva. Utakmicom protiv Betisa žele isprati gorak okus koji je ostao nakon što su pali u Lilleu 4-0.
Mišić i Hoxha predvodit će igru Dinama na Maksimiru te se navijači plavih nadaju da će Hoxha opet biti "X faktor" kao i tada, ali kao i cijelu ovu sezonu. Tu su još i Theophile i Nevistić koji vjerojatno neće dobiti minute, ali će njihovo iskustvo biti važno.
Betis je već osigurao prolazak u sljedeću fazu natjecanja, dok je Dinamo s posljednja dva poraza i remijem pao na 23. mjesto, pretposljednje koje vodi u play-off. Pobjeda, pa čak i bod, povećali bi šanse da se momčad Marija Kovačevića bori do posljednjeg kola za prolaz.