UŽIVO Dinamo - Brinje: Hrvatski prvak protiv novog slovenskog prvoligaša nastavlja pripreme

NAJAVA UTAKMICE

Nogometaši Dinama ovih dana bruse formu u slovenskom Brdu kraj Kranja. Nakon što su neki dan deklasirali slovenskog prvoligaša Radomlje (3-0), večeras ih od 18.30 sati, uz prijenos na klupskoj platformi Dinamo Plus, čeka novi tamošnji prvoligaš, Brinje Grosuplje.

Ponuda za Soldu ne nedostaje i uskoro će promijeniti sredinu. Još od zimus ganja ga ambiciozni češki prvoligaš, Sigma iz Olomouca. Česi navodno nude dva milijuna eura. U priču se u fotofinišu pokušava uključiti i poljski prvoligaš Widzew Lodz. Igrača su nedavno pratili i skauti španjolskog Betisa... Soldo je u Dinamo došao ljetos. Odigrao je 34 utakmice uz tri gola i asistenciju.

Međutim, ne miruje Dinamo ni po pitanju ulaznih transfera. Kako doznajemo, španjolski krilni napadač Dani Rodriguez (20) stiže danas na liječnički pregled i, ako sve bude u redu, stavit će paraf na ugovor s klubom iz Maksimirske 128. Dinamo je spomenutog igrača Barcelone htio još zimus, ali Rodriguez se tad ozlijedio.

Zadnjih dana pojavila se informacija da su klubovi sve bliže dogovoru i da je Barcelona željela zadržati neke modalitete Rodriguezova povratka na Nou Camp ako u Maksimiru uhvati formu. Jesu li se Dinamo i Barca oko toga dogovorili, dolazi li Rodriguez na posudbu ili je riječ o klasičnom transferu, vidjet ćemo ovih dana. No čini se da je Zvonimir Boban konačno uspio realizirati jednu od Dinamovih najvećih želja.

(Mato Galić)