Dinamo je u tri kola Europske lige skupio sjajnih sedam bodova, a nakon dva gostovanja u nizu, 'modri' će večeras od 18.45 sati ugostiti Celtu Vigu, klub u kojem je Zvonimir Boban završio karijeru
UŽIVO Dinamo - Celta Vigo: Modri protiv bivšeg Bobanovog kluba po europsko proljeće...
Postoje li bajke u modernom nogometu? Za Romine navijače Francesco Totti ima status božanstva, za Milanove je Maldini na tom tragu, a za Liverpoolove navijače to je Gerrard. Celta Vigo također ima svoju ikonu, a njegovo ime je Iago Aspas (38).
Rođen u Moani, mjestu u Galiciji, Aspas je već od svoje osme godine života član Celte iz Viga. Prošao je devet godina omladinskih kategorija kluba, a prije nastupa u prvoj momčadi, tri je godine nastupao za Celtu B. Ipak, kada je 2008. debitirao za prvu momčad galicijskog kluba, povijest se počela pisati.
Uspoređujući Aspasa s Tottijem i Maldinijem, on nije cijelu karijeru proveo u Celti. Od 2013. do 2015. je bio igrač Liverpoola, ali Engleska mu jednostavno nije sjela. Sezonu 2014/15. proveo je na posudbi u Sevilli, a potom se vratio u Celtu, gdje ima status živuće legende.
Više pročitajte OVDJE
Glavni sudac večeras na Maksimiru bit će Grk Anastasios Papapetrou (40). Pomagat će mu Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou kao pomoćni suci, dok je VAR sudac Athanasios Tzilos, a AVAR Spyridon Zampalas.
Utakmicu u izravnom prijenosu od 18.45 možete gledati na programu Arena Sporta 1, a emisija počinje sat vremena ranije.
Zvonimir Boban jedna je od rijetkih, svakako i najveća, poveznica Dinama i Celte. Aktualni predsjednik uprave "modrih" svoju je igračku karijeru završio baš u tom španjolskom klubu za koji je, prema Transfermarktu, skupio tek sedam službenih nastupa.
Boban je u ljeto 2001. nakon desetogodišnje avanture u Milanu tražio klub u kojem će završiti karijeru, Celta se nudila kao idealna opcija, ali bio je to - krivi korak.
Legendarni kapetan "vatrenih" u Vigu nije bio zadovoljan minutažom, pa je nakon samo tri mjeseca objesio "kopačke o klin". I rekao dosta profesionalnom nogometu. Boban je u Celtu stigao kao veliko pojačanje, igrač koji je s Milanom osvojio četiri naslova prvaka Italije, tri talijanska Superkupa, Ligu prvaka i europski Superkup, a onda se neočekivano u Vigu našao u sporednoj ulozi.
Više pročitajte OVDJE
Idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo stigla je u Zagreb s nizom od sedam susret bez poraza, pri čemu je u zadnje četiri utakmice upisala pobjede. Španjolci su zbog kvara na zrakoplovu stigli u Zagreb u srijedu tek iza 19.00 sati. Posljednji trening umjesto u Zagrebu, odradili su u svom kampu Afouteza Sports City, a u srijedu su se tek prošetali maksimirskim travnjakom.
- Što se tiče satnice sve je bilo ok, najveći je problem što nismo trenirali u Zagrebu. Šetnja travnjakom nam je dobro došla kako bi vidjeli gdje ćemo igrati, znamo da će sutra ovdje biti paklena atmosfera - kazao je Celtin trener Claudio Giraldez na konferenciji za medije na maksimirskom stadionu.
Mladi 37-godišnji stručnjak je Celtu preuzeo u ožujku prošle godine, a prije toga je vodio rezervnu ekipu momčadi iz Viga, Celtu Fortunu, te petogligaša Gran Penu.
- Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom, igrao je i u Ligi prvaka. Voli se nametnuti kroz posjed, ima opasne igrače. Ključ će biti nametnuti se kroz posjed. Bit će to okršaj dviju momčad koje vode posjed, to će biti ključna bitka - dodao je.
Giraldez je istaknuo kako je Celta doputovala u Zagreb po pobjedu.
- Ovo je tek četvrto kolo, što se sutra dogodi neće biti ključno. Međutim, došli smo po tri boda. Znamo da je Dinamo jako opasan kada igra kod kuće. Pobjeda neće biti dovoljna za plasman u iduću rundu, no jasno je da želimo osvojiti što više bodova - istaknuo je najmlađi stručnjak u Primeri.
Više pročitajte OVDJE