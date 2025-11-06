UŽIVO Dinamo - Celta Vigo: Modri protiv bivšeg Bobanovog kluba po europsko proljeće...

NAJVEĆI CELTIN ADUT

Postoje li bajke u modernom nogometu? Za Romine navijače Francesco Totti ima status božanstva, za Milanove je Maldini na tom tragu, a za Liverpoolove navijače to je Gerrard. Celta Vigo također ima svoju ikonu, a njegovo ime je Iago Aspas (38).

Rođen u Moani, mjestu u Galiciji, Aspas je već od svoje osme godine života član Celte iz Viga. Prošao je devet godina omladinskih kategorija kluba, a prije nastupa u prvoj momčadi, tri je godine nastupao za Celtu B. Ipak, kada je 2008. debitirao za prvu momčad galicijskog kluba, povijest se počela pisati.

Uspoređujući Aspasa s Tottijem i Maldinijem, on nije cijelu karijeru proveo u Celti. Od 2013. do 2015. je bio igrač Liverpoola, ali Engleska mu jednostavno nije sjela. Sezonu 2014/15. proveo je na posudbi u Sevilli, a potom se vratio u Celtu, gdje ima status živuće legende.

