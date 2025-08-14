Hajduk lovi prvi play-off europskog natjecanja nakon tri godine čekanja. Nakon što su na Poljudu slavili 2-1, Splićani od 20.45 gostuju kod Dinamo Cityja u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige
UŽIVO Dinamo City - Hajduk: Invazija navijača 'bilih' na Tiranu, Splićani love play-off!
Ovo je udarnih 11 s kojima će Gonzalo Garcia pokušati izboriti play-off. Trener Hajduka napravio je samo jednu promjenu u odnosu na prvu utakmicu na Poljudu. Bruno Durdov ostao je na klupi, a na teren će Bamba koji igra u fenomenalnoj formi od početka sezone.
Hajduk: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Kalik - Bamba, Brajković, Livaja
Ako Hajduk večeras potvrdi pobjedu s Poljuda i plasira se u play-off Konferencijske lige, tamo će igrati s pobjednikom susreta između poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga. Poljaci su u prvoj utakmici slavili 1-0.
Hajduk danas od 20.45 igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinama Cityja. Kod kuće su “bili” osigurali minimalnu prednost od jednog gola pobjedom 2-1, a u susret u Tirani ulaze kao veliki favoriti za prolazak u play-off. Ako to ostvare, Hajduk će imati povijesnu priliku u dvomeču osigurati Europu. Hrvatska, naime, nikada nije imala tri predstavnika u europskim natjecanjima.
Ipak, ako nas je povijest nečemu naučila, onda je to da se s Hajdukom nikada ne treba žuriti sa zaključcima. U dugoj i bogatoj povijesti Hajduk je ostvarivao velike uspjehe, ali i doživljavao teške blamaže. Ako ste vjerni pratitelj njihovih europskih nastupa, svoje znanje možete provjeriti u kvizu.
Suci dolaze iz Ukrajine. Pravdu će dijeliti Denys Shurman, 38-godišnjak koji u karijeri sudio na 74 utakmice ukrajinske prve lige, dok je u Europi sudio na osam utakmica. Pomagat će mu pomoćnici Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko.
Četvrti sudac je Dmitro Kubriak, a u VAR sobi su Viktor Kopiievskyi i Andryii Kovalenko.
Susret počinje u 20.45, a prenosi ga HDTV. Taj kanal dostupan je u paketu MaxTV-a, a dodatno se plaća dva eura mjesečno. Splićani igraju na velebnom stadionu Air Albania kapaciteta 22.500 sjedalica, koji je prije tri godine ugostio finale Konferencijske lige.