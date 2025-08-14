KOLIKO ZNATE O HAJDUKU?

Hajduk danas od 20.45 igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinama Cityja. Kod kuće su “bili” osigurali minimalnu prednost od jednog gola pobjedom 2-1, a u susret u Tirani ulaze kao veliki favoriti za prolazak u play-off. Ako to ostvare, Hajduk će imati povijesnu priliku u dvomeču osigurati Europu. Hrvatska, naime, nikada nije imala tri predstavnika u europskim natjecanjima.

Ipak, ako nas je povijest nečemu naučila, onda je to da se s Hajdukom nikada ne treba žuriti sa zaključcima. U dugoj i bogatoj povijesti Hajduk je ostvarivao velike uspjehe, ali i doživljavao teške blamaže. Ako ste vjerni pratitelj njihovih europskih nastupa, svoje znanje možete provjeriti u kvizu.