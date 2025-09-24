UŽIVO Dinamo - Fenerbahče: Kreće europska sezona za 'modre'! Čekamo sastave...

TRENER FENERBAHČEA

Dinamo igra hrabro i napadački, očekujem tešku utakmicu, kazao je trener turskog velikana Fenerbahčea Domenico Tedesco uoči susreta prvog kola Europske lige protiv Dinama.

Fenerbahče je u Zagreb stigao bez dvojice važnih igrača. Nema Andersona Talisce, koji je suspendiran nakon što je dobio crveni karton u utakmici protiv Benfice i Jhona Durana, koji je ozlijeđen. Neće biti niti Edsona Alvareza, koji se još uvijek oporavlja od ozljede.

Turci su zbog kašnjenja leta, kasnili i na konferenciju za medije na maksimirskom stadionu nakon što su trening odradili u svom kampu u Istanbulu.

- Kada treniraš Fenerbahče uvijek želiš najviše. Međutim, ja ne gledam unaprijed, idemo korak po korak. Sutra nas čeka velika utakmica. Igrao samo u ovom natjecanju na klupi Leipziga i sretan sam što sam ponovo u Europskoj ligi - kazao je Tedesco.

Turski novinari nisu skrivali razočaranje igrom koju prikazuje Fenerbahče i tražili su odgovore od trenera.

- Daleko smo od toga kako bi želio da igramo. Nije to isprika, ali treba nam vremena. Izgubili smo previše lopti, previše duela. To je moja posao, pronaći pravu igru. Moramo podići razinu igre - dodao je.

Tedesco je kazao kako su dobro analizirali sutrašnjeg suparnika.

- Analizirali smo Dinamo, igra hrabro, napadački u 4-3-3 formaciji. Ima interesne igrače, komplimenti treneru i klubu - kazao je stručnjak koji je rođen u talijanskom Rossanu, no kada je imao dvije godine njegova se obitelj preselila u Njemačku.

- Sutra će biti važno igrati svoju igru. Morat ćemo biti dominantni i igrati hrabro. Imamo dovoljno kvalitetne igrače da to ostvarimo - dodao je.