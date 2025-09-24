Za razliku od prethodnih sezona, Dinamo je ovaj put izbjegao kvalifikacije i za njega europska sezona počinje večeras. Na Maksimir stiže moćni Fenerbačhe u prvom kolu Europske lige, utakmica počinje od 21 sat, a uskoro ćemo doznati sastave
UŽIVO Dinamo - Fenerbahče: Kreće europska sezona za 'modre'! Čekamo sastave...
Fenerbahče? E, to je bila sjajna utakmica, dobili smo 4-1, ja sam na kraju zabio dva gola. Zauvijek ću se sjećati tog dvoboja, kad sam izlazio s terena navijači su mi pljeskali, pa je krenulo ono: 'Javi se, javi se'. To je stvarno poseban osjećaj kad vas navijači tako cijene, kad vas prihvate na takav način, priča nam Izet Hajrović (34).
Povijest se ponavlja, Dinamo će u srijedu nakon sedam godina opet ugostiti Fenerbahče. Zagrepčani konačno počinju svoj novi europski pohod, u Maksimir stiže stari poznanik. Turci su 20. rujna 2018. stigli u Maksimir na otvaranje Europske lige, glavni grad Hrvatske napustili pognute glave. Hajrović je zabio dvaput, Šunjić i Olmo po jednom.
- Od tada je prošlo sedam godina? Rekao bih, ni puno ni malo. Brzo je prošlo vrijeme, meni su sjećanja s te utakmice u glavi kao da se igrala jučer. Baš smo bili dobri, odigrali pravu utakmicu, potpuno zasluženo dobili. I onda još to skandiranje Maksimira, rijetki igrači to dožive u Maksimiru. Znam da se u naše vrijeme često skandiralo Orši - priča nam Hajrović.
Dinamo igra hrabro i napadački, očekujem tešku utakmicu, kazao je trener turskog velikana Fenerbahčea Domenico Tedesco uoči susreta prvog kola Europske lige protiv Dinama.
Fenerbahče je u Zagreb stigao bez dvojice važnih igrača. Nema Andersona Talisce, koji je suspendiran nakon što je dobio crveni karton u utakmici protiv Benfice i Jhona Durana, koji je ozlijeđen. Neće biti niti Edsona Alvareza, koji se još uvijek oporavlja od ozljede.
Turci su zbog kašnjenja leta, kasnili i na konferenciju za medije na maksimirskom stadionu nakon što su trening odradili u svom kampu u Istanbulu.
- Kada treniraš Fenerbahče uvijek želiš najviše. Međutim, ja ne gledam unaprijed, idemo korak po korak. Sutra nas čeka velika utakmica. Igrao samo u ovom natjecanju na klupi Leipziga i sretan sam što sam ponovo u Europskoj ligi - kazao je Tedesco.
Turski novinari nisu skrivali razočaranje igrom koju prikazuje Fenerbahče i tražili su odgovore od trenera.
- Daleko smo od toga kako bi želio da igramo. Nije to isprika, ali treba nam vremena. Izgubili smo previše lopti, previše duela. To je moja posao, pronaći pravu igru. Moramo podići razinu igre - dodao je.
Tedesco je kazao kako su dobro analizirali sutrašnjeg suparnika.
- Analizirali smo Dinamo, igra hrabro, napadački u 4-3-3 formaciji. Ima interesne igrače, komplimenti treneru i klubu - kazao je stručnjak koji je rođen u talijanskom Rossanu, no kada je imao dvije godine njegova se obitelj preselila u Njemačku.
- Sutra će biti važno igrati svoju igru. Morat ćemo biti dominantni i igrati hrabro. Imamo dovoljno kvalitetne igrače da to ostvarimo - dodao je.
Dinamo danas započinje novu europsku avanturu, u Maksimir se nakon sedam godina vraća Fenerbahče. Turski velikan stradao je 20. rujna 2018. na istom mjestu sa 4-1, ali sad je to neka druga priča. Fenerbahče je prepun velikih nogometnih zvijezda (Ederson, Škriniar, Asensio...), ali Zagrepčani ciljaju na sva tri boda. Tako najavljuju Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
- Jedva čekamo utakmicu, stiže nam Europska liga. Igrači jedva čekaju da otvorimo protiv atraktivnog suparnika, znamo što je Fenerbahče, kakve pojedince imaju. Puno su uložili kako bi ušli u Ligu prvaka, to im na kraju nije uspjelo. Puni su kvalitetnih pojedinaca, ali mi smo u dobrom stanju poslije pobjede u Splitu. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe da budemo dobri i razveselimo navijače - poručio je Kovačević, pa nastavio:
- Nakon dobre utakmice na Poljudu imali smo četiri dana odmora, svi su zdravi, a energija nam opet mora bit na maksimumu. Gonzalo Villar je proteklih dana imao neke manje zdravstvene probleme, ali i on sad trenira, svi su mi na raspolaganju. Jedva čekamo da počne ta utakmica.
Pravdu će na Maksimiru večeras dijeliti Francuz Jerome Brisard. Pomoćni suci su Alexis Auger, Erwan Finjean, četvrti sudac je Thomas Leaonard, dok su u VAR sobi Bastien Dechepy i Nicolas Rainville.
Dinamo i Fenerbahče do sada su se susreli dvaput, a bilo je to prije sedam godina. Modri su ugostili turskog velikana baš u prvom kolu Europske lige, kao i danas. Bila je to čudesna predstava momčadi koju je vodio Nenad Bjelica, demolirali su goste s 4-1.
Jedan gol zabili su Ivan Šunjić i Dani Olmo, a junak pobjede bio je sjajni Izet Hajrović koji je utrpao dva komada. Za Fener je zabio Neustadter.
Dinamo je tada nastupio u sastavu: Livaković - Theophile, Dilaver, Rrahmani - Stojanović, Šunjić, Gojak, Hajrović - Oršić, Gavranović, Olmo.
Kadzior, Doumbia i Budimir su ušli s klupe.
Fenerbahče je tada nastupio u sastavu: Tekin - Ozabayrakli, Neustadter, Reyes, Koybasi - Topal, Elmas - Potuk, Benzia, Chahechouhe - Frey.
Alici, Jailson i Slimani su ušli s klupe
Uzvratni susret u Istanbulu, u 5. kolu, završio je 0-0.