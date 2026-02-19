UŽIVO Dinamo - Genk: 'Modri' kreću u novo europsko proljeće

NAJAVA

Dinamo i Genk sastaju se na Maksimiru od 18.45 u prvoj utakmici playoff runde Europske lige.

Genk se zahuktao. Protiv Dinama će loviti petu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima, ukupno već desetu u gostima ove sezone. U Europi su slavili kod Lecha u Poznanju (5-1), Rangersa u Glasgowu (1-0), Brage (4-3) i Utrechta (2-0), u prvenstvu kod Leuvena (2-1), Saint-Truidena (2-1), Westerloa (1-0), Dendera (2-1) i Mechelena (3-2).

Odigrali su vani 18 utakmica, zabili nisu samo u porazu kod Antwerpena (3-0) te tamo gdje nije poentirao ni Dinamo. Midtjylland je u prosincu svladao Genk 1-0, a krajem siječnja i "modre" 2-0.

Nicky Hayen (45) u prosincu je dobio otkaz u Bruggeu (naslijedio ga Ivan Leko), ali ekspresno je pronašao posao i preuzeo je Genk te ih preporodio. Genk je tavorio u donjem domu domaćeg prvenstva, ali sad je već na sedmome mjestu, samo bod iza šestoplasiranog Mechelena, koji trenutačno drži posljednje mjesto koje vodi u doigravanje za prvaka.

Ipak, trener "modrih" Mario Kovačević optimističan je uoči utakmice.

- U gornjoj polovici su Europske lige što se tiče kvalitete. Samo zbog gol razlike nisu ušli među najboljih osam. Dvostruko su skuplji od nas, prava europska momčad koja igra brz nogomet - rekao je i dodao:

- Mora biti jasno, s kim god Dinamo igra, on ide po pobjedu, tako ćemo se postaviti i u četvrtak. Imali smo problema protiv jačih momčadi jer smo griješili i rezultat nije bio dobar. No, iskusniji smo i kvalitetniji. Belgijci su dobri, ali vjerujem u nas i da smo u dobrom trenutku. I jače momčadi od njih padale su na Maksimiru, vjerujem da će i sutra biti tako.

Utakmicu sudi Turčin Halil Umut Meler, a prijenos je na Areni Sport 1.