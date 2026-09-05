UŽIVO Dinamo - Gorica: Došle su početne postave! Kotarski od prve minute na Maksimiru...

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Dinamo se večeras vraća na Maksimir, gdje će u 18 sati ugostiti Goricu u šestom kolu HNL-a. 'Modri' u susret ulaze kao trećeplasirana momčad prvenstva s 10 bodova, dok je Gorica posljednja i još uvijek čeka na prvu pobjedu.

Zagrebački sastav u prvih pet kola ima tri pobjede i remi, uz utakmicu manje od vodećih Osijeka i Varaždina. U prošlom kolu Dinamo je u Puli odigrao 2-2 protiv Istre, pa će protiv Gorice tražiti nova tri boda i nastavak borbe za vrh ljestvice.

Gorica dolazi u Zagreb s potpuno drukčijim nizom. Momčad iz Velike Gorice nakon pet kola ima samo jedan bod i nalazi se na 10. mjestu, a jedini bod osvojila je u remiju 0-0 protiv Rijeke u prošlom kolu. Uz to, Gorica je postigla samo dva pogotka u dosadašnjem dijelu prvenstva. Dinamo je zasad neporažen i ima gol-razliku 11-3, dok je Gorica na 2-9.