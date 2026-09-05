Dinamo danas na Maksimiru dočekuje Goricu u šestom kolu HNL-a. 'Modri' žele popraviti dojam nakon remija protiv Istre, a Gorica osvojiti bodove nakon remija s Rijekom
UŽIVO Dinamo - Gorica: Došle su početne postave! Kotarski od prve minute na Maksimiru...
Došle su početne postave uoči dvoboja na Maksimiru. Novi golman Dinama Dominik Kotarski koji je nedavno potpisao startat će od prve minute.
Dinamo (4-3-3): Kotarski - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinolff - Stojković, Kravtsov, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha
Gorica (4-2-3-1): Josipović - Cvijanović, Filipović, Stevanović, Perić - Ćustović, Lacoux - Bogojević, Kučiš, Pranjić, Mijić
Dinamo se večeras vraća na Maksimir, gdje će u 18 sati ugostiti Goricu u šestom kolu HNL-a. 'Modri' u susret ulaze kao trećeplasirana momčad prvenstva s 10 bodova, dok je Gorica posljednja i još uvijek čeka na prvu pobjedu.
Zagrebački sastav u prvih pet kola ima tri pobjede i remi, uz utakmicu manje od vodećih Osijeka i Varaždina. U prošlom kolu Dinamo je u Puli odigrao 2-2 protiv Istre, pa će protiv Gorice tražiti nova tri boda i nastavak borbe za vrh ljestvice.
Gorica dolazi u Zagreb s potpuno drukčijim nizom. Momčad iz Velike Gorice nakon pet kola ima samo jedan bod i nalazi se na 10. mjestu, a jedini bod osvojila je u remiju 0-0 protiv Rijeke u prošlom kolu. Uz to, Gorica je postigla samo dva pogotka u dosadašnjem dijelu prvenstva. Dinamo je zasad neporažen i ima gol-razliku 11-3, dok je Gorica na 2-9.