Dinamo i Gorica sastat će se na Maksimiru od 17.15 sati u sklopu 24. kola HNL-a. 'Modri' su prvi na tablici s 51 bodom, a Goričani osmi s 26 bodova u 23 odigrana kola. U prošlom dvoboju Dinamo je pobijedio 2-0
UŽIVO Dinamo - Gorica: Stigli su sastavi! Kovačević napada goste
Dinamo (4-3-3):
Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Stojković - Topić, Beljo, Vidović
Gorica (3-4-2-1):
Matijaš - Filipović, Leš, Čabraja - Trontelj, Pozo, Kavelj, Bogojević - Pršir, Pavičić - Sule
Nakon ispadanja iz Europe, vodeća momčad prvenstva Dinamo na Maksimiru u nedjelju, 1. ožujka, u 17.15 sati dočekuje Goricu u sklopu 24. kola HNL-a. Za "modre" je ovo prilika za povratak pobjedničkim navikama i iskupljenje pred domaćim navijačima, no Gorica u Zagreb stiže ohrabrena pobjedom u prošlom kolu protiv Istre u gostima.
Dok se Dinamo bori s posljedicama europskog nastupa, Gorica na Maksimir dolazi bez pritiska. Momčad Marija Carevića nalazi se na osmom mjestu ljestvice i svjesna je uloge autsajdera, što im, prema riječima trenera, samo olakšava posao. Poseban motiv crpe iz rujanske pobjede na Maksimiru, kada su slavili 2-1.
- Svi govore da je to najlakša utakmica koju možemo igrati, i slažem se s tim. Vjerojatno malo ljudi očekuje da možemo nešto napraviti, ali naš je zadatak uživati u nogometu, ozbiljno shvatiti utakmicu i biti maksimalno koncentrirani - izjavio je Carević.