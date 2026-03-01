UŽIVO Dinamo - Gorica: Stigli su sastavi! Kovačević napada goste

NAJAVA

Nakon ispadanja iz Europe, vodeća momčad prvenstva Dinamo na Maksimiru u nedjelju, 1. ožujka, u 17.15 sati dočekuje Goricu u sklopu 24. kola HNL-a. Za "modre" je ovo prilika za povratak pobjedničkim navikama i iskupljenje pred domaćim navijačima, no Gorica u Zagreb stiže ohrabrena pobjedom u prošlom kolu protiv Istre u gostima.

Dok se Dinamo bori s posljedicama europskog nastupa, Gorica na Maksimir dolazi bez pritiska. Momčad Marija Carevića nalazi se na osmom mjestu ljestvice i svjesna je uloge autsajdera, što im, prema riječima trenera, samo olakšava posao. Poseban motiv crpe iz rujanske pobjede na Maksimiru, kada su slavili 2-1.

​- Svi govore da je to najlakša utakmica koju možemo igrati, i slažem se s tim. Vjerojatno malo ljudi očekuje da možemo nešto napraviti, ali naš je zadatak uživati u nogometu, ozbiljno shvatiti utakmicu i biti maksimalno koncentrirani - izjavio je Carević.