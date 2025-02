UŽIVO Dinamo - Gorica: Kreću Cordoba i Mmaee, Cannavaro s Kangom napada Turopoljce

NAJAVA

Dinamo danas (od 17.30) protiv Gorice traži i treću pobjedu u nizu. Zagrepčani su u proteklih sedam dana svladali Šibenik (3-0) i Bjelovar (3-2), sad s pozitivnim rezultatom trebaju nastaviti i protiv Gorice. Kvaliteta je na njihovoj strani, bez obzira što Fabio Cannavaro i dalje ne zna s kojim će sastavom na pretposljednju momčad lige.

Ozlijeđeni su Petković, Sučić, Mišić, Nevistić, Franjić, Bočkaj..., dok je veliko pitanje tko je sve bolestan u svlačionici hrvatskog prvaka. U Maksimiru su takvi podaci ozbiljna tajna, tu je stvarno teško na vrijeme dobiti informaciju tko je bolestan, a tko nije. Dinamo to jednostavno ne radi kao ozbiljni europski klubovi, svojim navijačima po tom pitanju ne odaje prave informacije.

Tako smo nedavno saznali da je Mišić zadobio novu manju ozljedu mišića lista. I kako kreće u rehabilitacijski proces, te će se vidjeti kad će se vratiti na teren. I ne može se prognozirati jer to ovisi o oporavku koji će se pratiti iz dana u dan. A onda okolnim putem saznali kako to znači da Mišića neće biti - do travnja!

Cannavaro će ipak i danas na raspolaganju imati dovoljno igrača za "pad Gorice". Talijanski trener vjeruje kako će se "dužnici iz Bjelovara" (Moharrami, Mmaee, Galešić, Kačavenda, Pavić, Mbuku, Cordoba, Kulenović, Kanga...) pokazati u puno boljem svjetlu, te kako će tko god od njih dobije priliku danas biti pravi. Ili mu se ne piše dobro.

U Maksimiru konačno nešto očekuju i od Wilfrieda Kange koji već mora nešto isporučiti. Gol, asistenciju, neki potez kojim će dokazati kako nije "mačak u vreći". Kanga je već upisao četiri nastupa za Dinamo, njegova je statistika i dalje prazna. A prevagu nije donio niti u Bjelovaru. Vrijeme je da se i on pokaže, 26-godišnji napadač nešto mora pokazati.

Srećom po navijače Dinama, koji su u petak proslavili 25 godina od povratka imena i pripremaju posebnu feštu na utakmici, Cannavaro se danas može pouzdati u svoja dva najkreativnija igrača, Luku Stojkovića i Martina Baturinu koji najčešće rade razliku na terenu. I taj bi dvojac trebao opet povući momčad prema novoj pobjedi, Baturina i Stojković mogli bi biti dobar penicilin za Goricu.