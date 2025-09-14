"Modri" se nadaju vratiti na pobjednički kurs nakon reprezentativne stanke, koja je mnogim dinamovcima pomogla napuniti baterije. U goste na Maksimir stiže Gorica
UŽIVO Dinamo - Gorica 0-0: 'Modri' još nisu zaprijetili
21'
GOOOL! Gorica je povela!
18'
Ljubičić je imao jako dobru šansu. Beljo mu je ostavio povratnu loptu, ali veznjak 'modrih' nije se najbolje snašao i pucao je pored gola s otprilike 15 metara.
11'
Nevistić je obranio udarac Čuića nakon što je Mišić izgubio loptu na polovici 'modrih'.
10'
Gorica je imala slobodan udarac, ali ništa nije izvela iz ubačaja.
5'
Dinamo se od početka nametnuo u posjedu lopte, ali zasad nije bilo većih šansi.
