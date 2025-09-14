Obavijesti

Sport

Komentari 29
PRIJENOS S MAKSIMIRA

UŽIVO Dinamo - Gorica 0-0: 'Modri' još nisu zaprijetili

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Dinamo - Gorica 0-0: 'Modri' još nisu zaprijetili
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Modri" se nadaju vratiti na pobjednički kurs nakon reprezentativne stanke, koja je mnogim dinamovcima pomogla napuniti baterije. U goste na Maksimir stiže Gorica

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Šesto kolo HNL-a 19.15 sati , Maksimir, Zagreb
Dinamo
0 : 0
Gorica
Sortiranje događaja
21'

GOOOL! Gorica je povela!

18'

Ljubičić je imao jako dobru šansu. Beljo mu je ostavio povratnu loptu, ali veznjak 'modrih' nije se najbolje snašao i pucao je pored gola s otprilike 15 metara.

11'

Nevistić je obranio udarac Čuića nakon što je Mišić izgubio loptu na polovici 'modrih'.

10'

Gorica je imala slobodan udarac, ali ništa nije izvela iz ubačaja.

5'

Dinamo se od početka nametnuo u posjedu lopte, ali zasad nije bilo većih šansi.

Komentari 29

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025