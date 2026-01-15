UŽIVO Pratite zatvoreni susret, Dinamo - Hartberg: Provjera plavih prije Europe. Evo sastava

NAJAVA

Dinamo pripreme odrađuje u Čatežu te je vrijeme da se isproba ono što se radilo na treninzima. Na Maksimir stiže austrijski Hartberg, četvrta momčad tamošnjeg prvenstva. Utakmica će ukupno trajati 110 minuta, a igrat će se 2x30 minuta, a zatim 2x25 minuta. Utakmice je zatvorena za javnost, a počinje u 16 sati.

Pripreme u Čatežu bile su naporne, pogotovo zbog vremenskih uvjeta, ali sada treba vidjeti kako će to sve izgledati na terenu. Potvrđeno je da u klubu ostaju Luka Stojković i Robert Mudražija, dok je Ronael Pierre-Gabriel otišao u Tursku.

- Najviše se radi na trčanju i fizičkim kapacitetu, to je dio priprema. Nakon toga taktički dio - opisao je pripreme Dion Drena Beljo.

Igrači su rekli kako se na pripremama fokusiraju sami na sebe te da nisu gledali što rade njihovi protivnici. Nakon Hartberga slijedi još treninga, a onda kreće drugi dio sezone. Prvo na Maksimir stiže FCSB u sklopu Europske lige (22. siječanj, 21 sat), a vikend nakon toga u Zagreb dolazi Osijek (nedjelja, 25. siječanj, 15.45)