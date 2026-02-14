UŽIVO Dinamo - Istra: Stigli su početni sastavi za utakmicu

NAJAVA UTAKMICE

U 22. kolu HNL-a Dinamo dočekuje Istru od 15 sati. Momčad Marija Kovačevića je trenutačno vodeća na tablici s 45 bodova dok su gosti na četvrto plasirani s 30 bodova. Domaćini su u posljednjem kolu remizirali na Rujevici (0-0), a Istra je poražena od Vukovara 3-2. Dinamo i Istra već su se susreli u 13. kolu HNL-a kada su Puljani na Aldo Drosini pred domaćom publikom slavili 2-1.

Trener 'modrih' u ovom dvoboju neće moći računati na ozlijeđenog Ismaela Bennacera, a 'pod upitnikom' se nalazi Raul Torrente. Kod gostiju također ima izostanaka, Oriol Riera neće moći računati na Vinka Rozića i nije sigurno hoće li Antonio Maurić igrati.

- Znam da će biti drugačija utakmica od one koju smo igrali na Drosini, ali vjerujem da ćemo imati svoje šanse i svoje trenutke. Trebamo samo biti koncentrirani i fokusirani na ono što želimo napraviti - rekao je Riera na konferenciji za medije uoči utakmice.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg. Utakmica počinje u 15 sati, a prijenos je na kanalu MaxSport 1.