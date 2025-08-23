Obavijesti

UŽIVO Dinamo - Istra: 'Modri' traže nastavak pobjedničkog niza. Stigli su sastavi momčadi

Dinamo i Istra sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Plavi" nakon tri kola imaju tri pobjede, uz gol razliku 7:0, dok je Istra na dva osvojena boda. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1

4. kolo HNL-a 21.00 , Maksimir, Zagreb
Dinamo
:
Istra 1961
STIGLI SU SASTAVI

Ovako će izgledati momčadi na početku utakmice:

Dinamo (4-2-3-1): Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica Stojković, Vidović - Beljo

Trener: Mario Kovačević

Istra 1961 (4-3-3): Kolić - Taraba, Koski, Marešić, Heister - Lončar, Radošević, Maurić - Lawal, Bangura, Rozić

Trener: Goran Tomić

NAJAVA

Dinamo i Istra 1961 sastaju se na Maksimiru u 4. kolu HNL-a. "Modri" su nakon prva tri kola maksimalni, a dvoboj s Istrom najavio je trener Mario Kovačević.

- Moram pohvaliti igrače da dobro rade, svjesni smo da neke stvari moramo popraviti i to radimo na treninzima. Vraćaju se Theophile i Čavlina, Galešić ima sitnu ozljedu, a Gabriel nije spreman. Konkurencija je velika, na meni je da odaberem najboljih 11 - rekao je trener "modrih" i prokomentirao činjenicu da nijedan igrač Dinama nije na popisu Zlatka Dalića za rujanski ciklus utakmica. 

- Vjerujem da ćemo, ako ovako nastave, već na sljedećem okupljanju imati reprezentativca. Poštujem izbornika, on zna što je najbolje za Hrvatsku, a mi smo mijenjali mnogo igrača. Mnogo onih koji su na popisu su igrali u Dinamu. 

S druge strane, Goran Tomić svjestan je da njegovoj momčadi treba odlična izvedba da dođe do bodova. 

- Moramo biti na visokoj razini, malo toga dopustiti, a u napadu biti opasni. Trebat će nam i doza sreće da nam se neke situacije okrenu u našu korist. Tjelesno rastemo iz dana u dan, iako dio igrača nije prošao cijele pripreme - kazao je trener Istre i dodao:

- Prevljak još nije spreman, otpao je i Ayuma, dok su ostali u kadru. Dinamo u Maksimiru je sigurno najteže gostovanje u ligi. Igramo protiv momčadi koja je trenutno u top formi, doveli su mnogo kvalitetnih igrača i odlično ušli u sezonu. Bahato bi bilo reći da idemo pobijediti u njihovo dvorišpte, ali svaki pozitivan rezultat bio bi veliki poticaj za nastavak prvenstva. 

Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1
 

