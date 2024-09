UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: 'Modri' traže bijeg iz krize. Evo koji sastav je izabrao Bjelica

NAJAVA

Nogometaši Dinama od 20 sati protiv Lokomotive igraju drugi susret 8. kola HNL-a. Bit će to prva utakmica Nenada Bjelice u drugom mandatu na klupi "plavih", ali i prva domaća utakmica aktualnog prvaka nakon tri uzastopna gostovanja. Bjelica će protiv Lokomotive po 101. put voditi Dinamo.

- Meni je ovo 11. put da dolazim u neki klub, drugi put sam u Dinamu, devet puta sam negdje bio "vatrogasac". I dolazio u momčadi koje nisam sastavljao. Navikao sam na ove situacije, uvjeren sam kako ću s igračima i svima ljudima oko momčadi uspjeti momčad dići iz ove situacije. Zadnje četiri utakmice nisu bile na Dinamovom nivou, ali mi imamo kvalitetnu momčad. Čak možda i po širini kadra kvalitetniju nego 2018. - rekao je na uvodnoj press konferenciji i najavio kakav Dinamo možemo očekivati pod njegovim vodstvom.

- Sustav igre je bio različit, nekad 4-3-3, nekad 3-5-2, pa i 4-2-3-1. Bilo je svega, to su sustavi koje Dinamo može igrati. Pobornik sam igranja sa četvoricom otraga, a prema naprijed može biti raznih varijacija. Moja će momčad ići u tom pravcu. Obrana? To nije problem Nevistića, nekog stopera niti zadnjeg veznog, već cijele momčadi. Svi brane, svi napadaju. Kad to postignemo da je naš napadač prvi obrambeni igrač, bit će nam teško dati gol. Kao u prvom mandatu.

S druge strane, Silvijo Čabraja već je tri godine trener Lokomotive i puno je puta iskusio gostovanje na Maksimiru.

- Na Maksimiru ćemo se pokušati nadigravati s Dinamom, želimo odigrati dobru utakmicu, pa ćemo vidjeti kako će sve to završiti - najavio je trener "lokosa" i dodao:

- Sve dok sam ja trener, pokušavat ćemo igrati napadački nogomet, ne zanimaju me nikakvi “bunkeri”, ni “parkiranje autobusa” ispred svog kaznenog prostora. Naravno da će i o suparniku uvijek ovisiti koliko će nam dopustiti da se razmašemo, ne pita se samo nas. Posebno u ovakvim utakmicama kao protiv favoriziranog Dinama, međutim unatoč velikom respektu, nadam se da u subotnjem okršaju prvak neće pronaći izlaz iz krize.

Dinamo je nakon sedam kola osvojio 13 bodova i treća je momčad lige, dok je Lokomotiva pretposljednja sa svega pet bodova. Utakmicu sudi Toni Dadić, a prijenos je na MAX Sportu 1.