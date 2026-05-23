UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: Beljo ima posljednji pokušaj za rekord, 'lokosi' igraju za prestiž

NAJAVA

Nogometaši Dinama igraju posljednju utakmicu zadnjeg 36. kola HNL-a protiv Lokomotive na Maksimiru. 'Modri' su već ranije osigurali naslov prvaka, a onda su u finalu Kupa pobijedili Rijeku (2-0) i osvojili dvostruku krunu. Utakmica nema rezultatsku važnost, ali će dinamovci proslaviti dvostruku krunu sa svojim navijačima na rasprodanom Maksimiru. Dinamo trenutačno ima 85 bodova dok je Lokomotiva na šestom mjestu s 43 bodova.

- Sve je spremno oko proslave. Radimo u slavljeničkom okruženju nakon osvajanja Kupa, ali u subotu želimo odigrati dobru utakmicu i pobijediti. Želimo zabiti još koji gol. Ovi koji su dobili slobodno protiv Slaven Belupa neće igrati ni protiv Lokomotive - rekao je uoči posljednje utakmice trener Dinama Mario Kovačević.

Utakmica na Maksimiru biti će posljednja na tom stadionu, a od kluba se opraštaju i neki od igrača.

- Perić i Theophile, njih dvojica su sigurno na odlasku. Zagorac? Mislim da će još biti s nama - rekao je Kovačević.

Utakmica je na rasporedu u 18.45 sati uz prijenos na MaxSportu 1.