UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: Beljo ima posljednji pokušaj za rekord, 'lokosi' igraju za prestiž

Piše Issa Kralj, Ivan Kužela,
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U posljednjoj utakmici 36. kola domaćeg nogometnog prvenstva sastaju se Dinamo i Lokomotiva. 'Modri' će na Maksimiru slaviti duplu krunu

36. kolo HNL-a 18.45 , Stadion Maksimir
Dinamo
:
Lokomotiva
TRANSPARENT JE TU!

Transparent Bad Blue Boysa je ispod sjeverne tribine, ali nije skrojen u prvobitno stanje. Još su vidljivi ostaci 'vječnog' derbija u kojem je Torcida zapalila transparent navijača 'modrih'.

Foto: Domagoj Vugrinović/24sata
POČETNI SASTAVI

Dinamo (4-1-4-1): Livaković (C), Tabinas, Galešić, Zebić, Vinlof - Bennacer - Topić, Vidović, Soldo, Lisica - Beljo.

Lokomotiva (3-4-2-1): Savatović - Kolinger (C), Jukić, Kralevski - Lorber, Smiljanić, Subotić, Pajač - Vasilj, Belcar - Vuković.

NAJAVA

Nogometaši Dinama igraju posljednju utakmicu zadnjeg 36. kola HNL-a protiv Lokomotive na Maksimiru. 'Modri' su već ranije osigurali naslov prvaka, a onda su u finalu Kupa pobijedili Rijeku (2-0) i osvojili dvostruku krunu. Utakmica nema rezultatsku važnost, ali će dinamovci proslaviti dvostruku krunu sa svojim navijačima na rasprodanom Maksimiru. Dinamo trenutačno ima 85 bodova dok je Lokomotiva na šestom mjestu s 43 bodova. 

- Sve je spremno oko proslave. Radimo u slavljeničkom okruženju nakon osvajanja Kupa, ali u subotu želimo odigrati dobru utakmicu i pobijediti. Želimo zabiti još koji gol. Ovi koji su dobili slobodno protiv Slaven Belupa neće igrati ni protiv Lokomotive - rekao je uoči posljednje utakmice trener Dinama Mario Kovačević. 

Utakmica na Maksimiru biti će posljednja na tom stadionu, a od kluba se opraštaju i neki od igrača. 

- Perić i Theophile, njih dvojica su sigurno na odlasku. Zagorac? Mislim da će još biti s nama - rekao je Kovačević. 

Utakmica je na rasporedu u 18.45 sati uz prijenos na MaxSportu 1. 

