UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: Oslabljeni 'lokosi' idu po novo iznenađenje u gradskom derbiju

NAJAVA UTAKMICE

Od 17:45 na maksimirskom stadionu u 18. kolu sastat će se Dinamo i Lokomotiva. 'Modri' su vodeća momčad na tablici s 35 bodova, a bod manje ima Hajduk. Lokomotiva koja je 8. na tablici već osam utakmica za redom ne zna za pobjedu, a zadnji put su slavili upravo protiv Dinama (2-1).

Iako je Dinamo imao tri uzastopna poraza u Europi, situacija u domaćem prvenstvu je potpuno suprotna. U posljednjem kolu 'modri' su došli do velike pobjede protiv Slaven Belupa 5-2, u derbiju s Hajdukom izvukli su remi (1-1) i slavili su protiv Gorice 2-0.

- Želja je završiti polusezonu s pobjedom. Neće biti lagano, Lokomotiva nam je u zadnje vrijeme neugodan protivnik, ali u posljednje vrijeme igramo dobro, posebno zadnju utakmicu protiv Slavena - izjavio je trener Mario Kovačević za klupski kanal.

Kratko se osvrnuo na formu Lokomotive koja u posljednje vrijeme upala u krizu.

- Kada igraju Lokomotiva i Dinamo, nema tu tko je u kakvoj formi, uvijek su teške utakmice, oni se napale protiv Dinama, a to je njihovo pravo. Igraju solidno, ali ne osvajaju bodove kao na početku sezone. Neće nas to zavarati, to je dobra ekipa, s iskusnim i mladim igračima. Znamo da se nas puno pita, mi smo bitni i vjerujem da ćemo biti pravi da pobijedimo.

Unatoč izostancima Bennacera i Bakrara koji su otišli na Afrički kup nacija te Jakirovića i Mikića koji su s mladom momčadi u Engleskoj, Kovačević je optimističan

- Igraju specifičan nogomet, radit ćemo analizu. Imaju dobra krila, iskusnog Vešovića i Pajača. Imaju mlade igrače koji daju protiv Dinama više nego što u tom trenutku mogu. Posebno su brzi i opasni naprijed, što nam je zadnja utakmica bila primjer. Vjerujem da ćemo se nametnuti i da će se nas najviše pitati.

Trener 'lokosa' Nikica Jelavić ima problema uoči utakmice jer su neki igrači otpali zbog bolesti.

- Teško nam se pripremati. Ne zbog Dinama, nego zbog nas samih. Gripa nas je poharala, pokošeni smo. Bolesni su Antolić, Vešović, Vuković, Šitum... I to vam sada kažem iz glave, jer nedostaju i još neki koji igraju nešto manje. Krivak je također upitan jer je uspio odraditi tek jedan trening. O sastavu ću odlučivati netom prije utakmice, ovisno o tome hoće li se dotad netko oporaviti ili barem osjećati bolje. Imali smo dosta problema u pripremi utakmice. Sastav će biti šarolik, nemamo baš puno izbora, dijelom ćemo se morati osloniti na igrače koji dosad nisu imali glavni dio minutaže, također i na juniore. Nekako ćemo se skupiti... S druge strane, to im je svima prilika da se iskažu u velikoj utakmici - izjavio je Jelavić za Sportske novosti.

Ne može računati ni na Diopa i Katića koji imaju kartone, ali ističe kako je svjestan da je Dinamo favorit.

- Definitivno su, individualnom kvalitetom, najbolja ekipa u Hrvatskoj. To je jasno svima. Favoriti su u svim segmentima i ja se nadam da će se naš maksimum poklopiti s njihovim lošim danom, jer samo tako možemo nešto uzeti. To je realnost. Od svojih momaka tražim samo da odigraju utakmicu na najboljoj mogućoj razini. Tada možemo zakomplicirati svakome, pa tako i Dinamu. Činjenica je da mi u ovoj utakmici nemamo što za izgubiti, već samo puno dobiti.

Utakmicu sudi Zagrepčanin Ante Čulina, pomoćnici su Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Dario Kolarević iz Zagreba, a u VAR sobi sjedit će Ante Čuljak i Luka Pušić.

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.