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UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: Zagrebački derbi na Maksimiru

Piše 24sata,
UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: Zagrebački derbi na Maksimiru
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Aktualni prvak Dinamo koji je trenutačno četvrti na tablici dočekuje sedmoplasiranu Lokomotivu. Prijenos je na kanalu MaxSport 1.

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8. kolo HNL-a 20.00 , Stadion Maksimir
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NAJAVA SUSRETA

Nakon utakmice na Rujevici slijedi dvoboj dvije zagrebačke momčadi na Maksimiru u 8. kolu HNL-a. Aktualni prvak Dinamo koji je trenutačno četvrti na tablici dočekuje sedmoplasiranu Lokomotivu

Dinamo je u prošlom kolu domaćeg prvenstva izgubio od Osijeka s velikih 4-2, a onda je slijedio remi u prvom kolu Europske lige protiv izraelskog Hapoel Beer Shave (0-0). Lokomotiva je s druge strane remizirala s Rijekom. 

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1. 

Komentari 13

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