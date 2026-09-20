UŽIVO Dinamo - Lokomotiva: Zagrebački derbi na Maksimiru

NAJAVA SUSRETA

Nakon utakmice na Rujevici slijedi dvoboj dvije zagrebačke momčadi na Maksimiru u 8. kolu HNL-a. Aktualni prvak Dinamo koji je trenutačno četvrti na tablici dočekuje sedmoplasiranu Lokomotivu.

Dinamo je u prošlom kolu domaćeg prvenstva izgubio od Osijeka s velikih 4-2, a onda je slijedio remi u prvom kolu Europske lige protiv izraelskog Hapoel Beer Shave (0-0). Lokomotiva je s druge strane remizirala s Rijekom.

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.