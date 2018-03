I ovo se dogodilo! Lokomotiva pregazila Dinamo u Zagrebu...

IVANUŠEC

Protiv Rijeke smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, no malo smo pali u nastavku. Vidi se pomak u igri u odnosu na prve dvije utakmice. Mislim da će igra u svakoj narednoj utakmici biti sve bolja i da će to u konačnici pokazati i rezultat. U četiri dana imamo dvije važne utakmice protiv Dinama i Hajduka. Što se tiče Hajduka, znamo da nam je ta Kup utakmica jedna velika prilika i napraviti ćemo sve da to iskoristimo. Vezano za Dinamo, mi svaku utakmicu idemo na pobjedu. Oni su izgubili visokim rezultatom na Rujevici i ne znam hoće li to podsvjesno utjecati na njih, no probati ćemo izvući pozitivan rezultat, rekao je veznjak Lokomotive Luka Ivanušec.