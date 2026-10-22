UŽIVO Dinamo - NEC: Susret za potvrdu forme 'modrih'! Bit će teško, ali pobjeda je imperativ

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Novi veliki ispit za Dinamo u Europskoj ligi. Nakon dramatične pobjede nad Anderlechtom u zadnjim sekundama utakmice, vrijeme je da "modri" dođu do novih i važnih bodova u Europi. Na papiru će ovo biti jedna od lakših utakmica Dinama, tako da su tri boda imperativ.

Momčad Marija Kovačevića oporavila se od poraza na Poljudu i polako ulazi u formu. Protiv Anderlechta nije to izgledalo bajno, nedostajalo je kombinatorike, trke, ali je na kraju sve završilo kako treba. Dani Rodriguez izborio je penal, Beljo ga je zabio i tri boda su ostala u Maksimiru.

Nakon toga "modri" su bijes iskalili na Slaven Belupu. Pet komada u mreži Koprivničana, dominacija i samopouzdanje za dalje. Kovačević je uoči utakmice rekao da je došlo do male viroze, ali da bi trebao na raspolaganju imati cijelu momčad. Obrana ni trebala biti identična, u vezi se očekuje povratak Zajca, a treba vidjeti tko će napadati NEC po krilima. Hoxha je prolazio kao sumanut protiv Anderlechta, ali imao je i velike promašene šanse.

Što se tiče NEC-a, oni se muče s rezultatima. Zadnju pobjedu ostvarili su krajem kolovoza, a zadnje četiri utakmice su remizirali. U Erupskoj ligi su izgubili 5-0 od Juventusa, pa odigrali 1-1 s Levski Sofijom. Jedan od najboljih igrača NEC-a je Darko Nejašmić, koji je igrao za Osijek i Hajduk. Dušan Tadić neće nastupiti zbog ozljede.