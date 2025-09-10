UŽIVO Dinamo protiv imenjaka iz 4. lige traži prolaz u Kupu

NAJAVA UTAKMICE

Zagrebački Dinamo put u novoj sezoni Hrvatskog nogometnog kupa započinje u srijedu gostovanjem u srcu Bjelovarsko-bilogorske županije, na stadionu Brana. U šesnaestini finala čeka ga imenjak NK Dinamo Predavac, a utakmica koja za domaćine predstavlja povijesni događaj igra se na stadionu Brana s početkom u 16:30 sati uz prijenos na MAXSportu 1 i platformi Dinamo Plus. Očekuje se prava nogometna fešta i ispunjene tribine.

Za NK Dinamo Predavac, klub iz općine Rovišće koji se trenutno natječe u 3. NL Sjever (četvrti rang natjecanja), ovo je utakmica generacije. Klub je odlično startao u novu sezonu s dvije pobjede, a dolazak najtrofejnijeg hrvatskog kluba kruna je njihovog rada. Najveći uspjeh u povijesti ostvarili su u sezoni 1996/97. plasmanom u 2. HNL, a sada imaju priliku snage odmjeriti s prvoligašem.

Trener zagrebačkog Dinama Mario Kovačević pokazao je iznimno poštovanje prema protivniku, istaknuvši kako je osobno išao gledati njihovu utakmicu.

- Znamo koliko Dinamo Predavcu znači ova utakmica, da će biti pun stadion. Svakoga treba poštovati da nas nešto ne bi iznenadilo. Od prve minute tražimo prolazak i ne sumnjam da ćemo biti pravi - izjavio je Kovačević.

Zbog reprezentativnih obveza brojnih prvotimaca, Kovačević će u Predavcu priliku dati igračima s manjom minutažom. Ipak, najavio je "ozbiljnu momčad" koja će od početka ići po pobjedu. Očekuje se da će zaigrati Filipović, Galešić, Theophile, Soldo, Mudražija i Kulenović, a službeni debi za "modre" trebao bi upisati i slovenski veznjak Miha Zajc. Najvrjednije pojačanje, Ismaël Bennacer, još nije spreman i preskočit će ovaj dvoboj.

Kladionice, dakako, vide Dinamo Zagreb kao apsolutnog favorita s koeficijentom 1,10, dok pobjeda domaćina nosi kvotu od čak 15.

(Josip Tolić)