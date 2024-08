UŽIVO Dinamo - Qarabag: Modri kreću u lov na Ligu prvaka. Jakir izabrao sastav, nema Ademija

GLAVNI SUDAC

Glenn Nyberg (35) iz Švedske večeras će dijeliti pravdu na Maksimiru, a već se susretao s hrvatskim prvakom. Bio je glavni sudac prije tri godine kada je Dinamo izbacio Omoniju iz drugog pretkola Lige prvaka, kao i iste godine u remiju protiv Genka u grupnoj fazi Europske lige.

Ove godine sudio je na Europskom prvenstvu i na Olimpijskim igrama na utakmici Argentine i Maroka koja se pretvorila u cirkus. Maroko je vodio 2-1, Nyberg je produžio utakmicu za čak 15 minuta, a onda je u 105. minuti Medina zabio za izjednačenje. U tim trenucima marokanski navijači utrčali su u teren i utakmica je prekinuta. Mnogi su shvatili da je to značilo i kraj utakmice, Argentinci su mislili da su se shvatili, no on je odlučio nastaviti utakmicu. Organizatori su ispraznili tribine kako bi se stvorili uvjeti za nastavak koji je uslijedio nakon dva sata, a Nyberg je uoči početka šokirao Argentince poništivši im gol zbog zaleđa. Marokanci su u tri dodatne minute zadržali prednost i slavili.

- Ne mogu objasniti što se dogodilo. Proveli smo oko sat i pol u svlačionici. Marokanski igrači nisu htjeli igrati, mi nismo htjeli nastaviti, a navijači su nas gađali stvarima. To je najveći cirkus koji sam u životu vidio, ne znam zašto su gledali predstavu sat i 20 minuta. Ako postoji ofsajd kod Medininog gola, idemo dalje, neka se utakmica nastavi zamahom koji imamo. Nema smisla žaliti se, ne volimo da se ovakve stvari događaju, ali moramo okrenuti stranicu, tražiti pozitivne stvari i tražit ćemo dvije pobjede koje su nam potrebne da se kvalificiramo dalje - rekao je tada izbornik Argentine Javier Mascherano.

Švedski sudac bio je sudionik još jedne apsurdne situacije. Bayern i Arsenal susreli su se u četvrtfinalu Lige prvaka, golman 'topnika' izveo je gol aut i dodao loptu Gabriel, a nikome nije jasno zašto, Brazilac je uzeo loptu u ruke i ponovno išao izvesti gol aut. Šokiralo je to bivšeg trenera Bayerna Thomasa Tuchela koji je tražio jedanaesterac.

- Znam da je to luda situacija, ali stavili su loptu na pod, on je dao znak, golman je dao loptu braniču koji ju je uzeo u ruke. Ono što nas najviše ljuti je objašnjenje na terenu. Rekao je našim igračima da je to dječja pogreška i da neće dati penal za to u četvrtfinalu. To je užasno, užasno objašnjenje. On sudi ruke. Dječja pogreška, odrasla pogreška, svejedno je. Ljuti smo jer je to velika greška na našu štetu