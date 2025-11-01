UŽIVO Dinamo - Rijeka: 'Modri' love izjednačenje na vrhu, a prvak već dugo ne zna za poraz

NAJAVA

U utakmici 12. kola Dinamo će ugostiti aktualnog prvaka Hrvatske Rijeku. 'Modri' su trenutačno druga momčad na tablici s 22 boda, a momčad Rijeke nalazi se na sedmom mjestu s 14 bodova. Ove dvije momčadi susrele su se već u trećem kolu kada su "plavi" slavili na Rujevici 2-0.

Dinamo je u posljednjem kolu izgubio do Vukovara 1-0, a trener 'modrih' Mario Kovačević (50) na konferenciji za medije uoči utakmice rekao je kako će nedostajati šest igrača. Zbog ozljede Morisa Valinčića neće biti minimalno šest tjedana, a utakmicu će zbog ozljede propustiti i Luka Stojković. Otpadaju i Miha Zajc, Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel.

- Priključili smo Mikića, nismo bili zadovoljni nakon derbija, želimo to promijeniti. Rijeka je povezala nekoliko dobrih utakmica, a posebno vrijedi posljednja pobjeda protiv Osijeka s četiri gola. Ovo je derbi, neće se mnogo gledati forma. Vidimo da se sve okreće oko Fruka, imaju još dobrih igrača, a dat ćemo sve od sebe da se na kraju veselimo pred navijačima - rekao je Kovačević uoči utakmice.

Rijeka je pak ostvarila važnu pobjedu u Konferencijskoj ligi protiv Sparte, a slavili su i u domaćem prvenstvu u zadnjem kolu protiv Osijeka 4-2. Ali i u momčadi koju vodi Victor Sanchez (49) ima nekoliko izostanaka. Protiv Dinama neće igrati stoper Stjepan Radeljić i ozlijeđeni Damir Kreilach.

Utakmica počinje u 16 sati, a glavni sudac susreta je Igor Pajač. Prijenos je kanalu na Max Sport 1.