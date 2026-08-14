UŽIVO Dinamo - Rudeš: 'Modri' se vraćaju domaćim obavezama

NAJAVA UTAKMICE

Nakon uspješno odrađenog trećeg kola u kvalifikacijama za Ligu prvaka, hrvatski prvak Dinamo vraća se obavezama u HNL-u. "Modri" će otvoriti treće kolo prvenstva s Rudešom u dvoboju zagrebačkih klubova na Maksimiru.

Trener Dinama, Mario Kovačević, najavio je brojne promjene u sastavu s obzirom na nadolazeći susret u doigravanju kvalifikacija za LP.

- Mijenjat ćemo sastav, ali ne reda radi, već zato što imamo širok kadar. Vjerujem i igračima koji su dosad manje igrali. Čak mi je i žao kad više njih ne dobije priliku, ali u utakmici ih može nastupiti 16. Svi dobro rade i jedva čekaju da zaigraju. Ovo im je prilika da se pokažu i dokažu. Kažem, bit će puno promjena u odnosu na početni sastav iz Litve. Čeka nas puno utakmica, moramo mijenjati... Evo, nisu ni dva dana prošla od dvoboja u Litvi. Imamo kvalitetne, dobre igrače za koje želim da pokažu da zaslužuju igrati više - najavio je Kovačević.

Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu pobijedio Slaven Belupo 2-0, a u drugom kolu je bio slobodan nakon što se odgodila utakmica protiv Rijeke zbog eurospkih obaveza.

Rudeš nije dobro "uklizao" u viši rang hrvatskog nogometa. U prvom kolu pružio je otpor Rijeci, ali izgubio 2-1, a u drugom ga je dočekalo "prizemljenje" od Osijeka, koji je slavio sa 6-1.