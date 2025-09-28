UŽIVO Dinamo - Slaven 0-0: Kulenović već u 1. minuti ciljao rašlje, Bakrar tukao pokraj gola

8'

Mišićev pokušaj udaraca dvije minute ranije završio je u bloku, a sada je Bakrar s kojih 17, 18 metara potegnuo prema golu. Tukao je pokraj okvira, no Mario Kovačević gleda ono što je priželjkivao.

Dinamo je napao od prve minute i traži rani vodeći pogodak.