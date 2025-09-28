Dinamo je u naletu te dočekuje Belupo nakon dvije sjajne pobjede nad Hajdukom i Fenerbahčeom. "Modrima" je pobjeda imperativ kako bi se odvojili od Hajduka na tablici
UŽIVO Dinamo - Slaven 0-0: Kulenović već u 1. minuti ciljao rašlje, Bakrar tukao pokraj gola
Udarac Mitrovića završio je u živom zidu, lopta se odbila u šesnaesterac Dinama, ali na kraju nije bilo veće opasnosti i 'modra' obrana je riješila opasnost.
Evo i prvog žutog na utakmici. Dobio ga je Valinčić zbog prekršaja nad Mitrovićem, može biti sretan što mu Bel nije pokazao crveni karton. Dinamov bek je loše reagirao kao zadnji igrač u obrani, Mitrović je jurnuo prema golu i Valinčić ga je oborio. Slaven će imati slobodan udarac u opasnoj zoni.
Mišićev pokušaj udaraca dvije minute ranije završio je u bloku, a sada je Bakrar s kojih 17, 18 metara potegnuo prema golu. Tukao je pokraj okvira, no Mario Kovačević gleda ono što je priželjkivao.
Dinamo je napao od prve minute i traži rani vodeći pogodak.
Odmah velika šansa za Dinamo, već u prvoj minuti! Kulenović je izbio po desnoj strani pa iskosa gađao u bliži kut. Pucao je silovito, ali preko gola.
Sudac Bel dao je znak za početak, krenuo je susret na Maksimiru!