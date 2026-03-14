UŽIVO Dinamo - Slaven: Stigli su sastavi za dvoboj u Zagrebu!

NAJAVA

Dinamo i Slaven Belupo odigrat će treću utakmicu 26. kola HNL-a na Maksimiru. Utakmica počinje u 17.15 uz prijenos na MAXSportu 1. Susret sudi Duje Strukan.

Dinamo je u mirnom razdoblju. Pobjedom nad Hajdukom 3-1 na Poljudu u prošlom kolu pobjegao je ljutom rivalu na 10 bodova prednosti i mirno gleda situaciju s vrha. Slaven Belupo "modrima" nije predstavljao problem ove sezone te je u dva susreta zabio devet golova. Bilo je 4-1 i 5-2, a novim trijumfom bi Dinamo za kratko bio i na 13 bodova porednosti. Josip Mišić odrađuje suspenziju zbog žutih kartona te neće igrati.

Slaven Belupo našao je dobru formu te je bez poraza u zadnjih pet utakmica. Tri pobjede i dva remija, te je na petom mjestu ljestvice sa 35 bodova. Trener Mario Gregurina najavio je da će dati priliku mlađim igračima da vidi kako će se snaći u najtežem gostovanju lige.