Na Maksimiru Dinamo dočekuje Slaven Belupo, s kojim ove sezone nije imao problema. "Modri" su slavili 4-1 i 5-2 u dva dosadašnja susreta, a pobjedom bi za kratko pobjegli Hajduku na 13 bodova
UŽIVO Dinamo - Slaven: Stigli su sastavi za dvoboj u Zagrebu!
Dinamo (4-3-3): Livaković - Perez Vinlof, McKenna, Dominguez, Valinčić - Zajc, Soldo, Stojković - Vidović, Beljo, Topić
Slaven Belupo (4-2-3-1): Hadžikić - Krušelj, Međimorec, Kovačić, Jakir - Ćubelić, Mažar - Mitrović, Lepinjica, Grgić - Dabro
Dinamo i Slaven Belupo odigrat će treću utakmicu 26. kola HNL-a na Maksimiru. Utakmica počinje u 17.15 uz prijenos na MAXSportu 1. Susret sudi Duje Strukan.
Dinamo je u mirnom razdoblju. Pobjedom nad Hajdukom 3-1 na Poljudu u prošlom kolu pobjegao je ljutom rivalu na 10 bodova prednosti i mirno gleda situaciju s vrha. Slaven Belupo "modrima" nije predstavljao problem ove sezone te je u dva susreta zabio devet golova. Bilo je 4-1 i 5-2, a novim trijumfom bi Dinamo za kratko bio i na 13 bodova porednosti. Josip Mišić odrađuje suspenziju zbog žutih kartona te neće igrati.
Slaven Belupo našao je dobru formu te je bez poraza u zadnjih pet utakmica. Tri pobjede i dva remija, te je na petom mjestu ljestvice sa 35 bodova. Trener Mario Gregurina najavio je da će dati priliku mlađim igračima da vidi kako će se snaći u najtežem gostovanju lige.