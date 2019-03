UŽIVO Dinamo u mješovitom sastavu, Gavranović na klupi!

RADONJIĆ:

Nismo prema očekivanjima krenuli u drugi dio sezone, no iz ove se kože ne može. Moramo se što prije trgnuti, to ćemo sigurno i učiniti jer ova momčad ima kvalitetu što smo jesenas i pokazali. U utakmici protiv Dinama nemamo što izgubiti jer je Dinamo svakako favorit, naš najteži suparnik, stoga ne trebamo sami sebi stvarati neki dodatni pritisak. Otrgnemo li bod biti će to sjajno, ali mi kao i uvijek idemo po pobjedu, rekao je uoči utakmice s Dinamom napadač Radonjić.