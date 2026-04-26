LIVE Dinamo - Varaždin: 'Modri' u slavljeničkom raspoloženju, gosti traže bodove za Europu

Dinamo od 18.45 na Maksimiru dočekuje Varaždin, a pobjeda donosi matematički sigurni naslov prvaka Hrvatske. Modri su u poziciji o kojoj svaki klub sanja, sve drže u vlastitim rukama
Evo sastava koji će istrčati na Maksimir:
Dinamo (4-3-3): Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof - Stojković, Mišić, Soldo - Lisica, Beljo, Hoxha
Varaždin (3-4-2-1): Silić - Tepšić, Barać, Lesjak - Maglica, Marina, Duvnjak, Boršić - Vuk, Latković - Mamut
Dinamo u 32. kolu HNL-a dočekuje Varaždin na Maksimiru, a pobjeda donosi matematički sigurni naslov prvaka Hrvatske. Hajdukov poraz od Osijeka dodatno je otvorio vrata Dinamovom slavlju, a ako Splićani ne pobijede na Rujevici, Modri titulu mogu osigurati čak i bez pobjede. No trener Kovačević i suigrači ne žele čekati.
- Dogovorio sam se s dečkima da ovaj tjedan to završimo. Igramo doma, pobjeda nam donosi titulu i veselim se utakmici - poručio je.
Varaždin ipak ne dolazi kao statist. Varaždinci se bore za treće mjesto i europska mjesta, a 'plavi' to dobro znaju. Ipak, u posljednja dva međusobna susreta primili su sedam, a zabili jednom te sigurno ipak dolaze na Maksimir s dozom opreza.
Domaćini neće moći računati na Mihu Zajca zbog lakše ozljede, a umjesto njega u prvih 11 trebao bi upasti Marko Soldo.