Obavijesti

Sport

Komentari 15
LIVE Dinamo - Varaždin: 'Modri' u slavljeničkom raspoloženju, gosti traže bodove za Europu

Piše 24 sata,
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo od 18.45 na Maksimiru dočekuje Varaždin, a pobjeda donosi matematički sigurni naslov prvaka Hrvatske. Modri su u poziciji o kojoj svaki klub sanja, sve drže u vlastitim rukama

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
32. KOLO HNL-A 18.45 , Maksimir
Dinamo
:
Varaždin
Sortiranje događaja
POČETNE POSTAVE

Evo sastava koji će istrčati na Maksimir: 

Dinamo (4-3-3):  Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof - Stojković, Mišić, Soldo - Lisica, Beljo, Hoxha

Varaždin (3-4-2-1): Silić - Tepšić, Barać, Lesjak - Maglica, Marina, Duvnjak, Boršić - Vuk, Latković - Mamut

GDJE GLEDATI

Utakmicu možete gledati na MAXSportu 1 kanalu od 18.45 sati.

NAJAVA

Dinamo u 32. kolu HNL-a dočekuje Varaždin na Maksimiru, a pobjeda donosi matematički sigurni naslov prvaka Hrvatske. Hajdukov poraz od Osijeka dodatno je otvorio vrata Dinamovom slavlju, a ako Splićani ne pobijede na Rujevici, Modri titulu mogu osigurati čak i bez pobjede. No trener Kovačević i suigrači ne žele čekati.

- Dogovorio sam se s dečkima da ovaj tjedan to završimo. Igramo doma, pobjeda nam donosi titulu i veselim se utakmici - poručio je.

Varaždin ipak ne dolazi kao statist. Varaždinci se bore za treće mjesto i europska mjesta, a 'plavi' to dobro znaju. Ipak, u posljednja dva međusobna susreta primili su sedam, a zabili jednom te sigurno ipak dolaze na Maksimir s dozom opreza.

Domaćini neće moći računati na Mihu Zajca zbog lakše ozljede, a umjesto njega u prvih 11 trebao bi upasti Marko Soldo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026