Dinamo se želi vratiti na pobjednički kolosijek nakon teškog poraza od Istre, a zaostatak za Hajdukom pokušat će smanjiti danas od 15 sati kada Varaždin gostuje na Maksimiru u 14. kolu HNL-a
UŽIVO Dinamo - Varaždin: Modri love zahuktali Hajduk, više nemaju pravo na kiks...
Izašle su postave za današnji susret na snježnom Maksimiru.
Dinamo (4-3-3): Filipović - Mikić, Dominguez, Mckenna, Vinlöf - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha
Varaždin (3-4-2-1): Zelenika - Tepšić, Ba, Škaričić - Jovanov, Belcar, Duvnjak, Boršić - Latković, Mamić - Mamut
Dinamo i Varaždin sastaju se od 15 sati u 14. kolu HNL-a. U prvom dijelu sezone Varaždinci su prekinuli savršeni niz gostiju na otvaranju sezone. Otkinuli su "modrima" dva boda u 5. kolu odigravši 2-2. Trener Nikola Šafarić najavio je dvoboj na Maksimiru.
- Dinamo je kod nas stigao (u prvom dijelu sezone op.a) u idili, u četiri utakmice je stigao do četiri pobjede. Iako su svi isticali da imaju slabije točke, drugi ih nisu kažnjavali. Mi smo vjerovali u sebe i nakon što su nas pregazili prvi dio, iskoristili smo svoje šanse i okrenuli. I u subotu ćemo imati svoje šanse. Naravno da očekujem da će Dinamo preuzeti inicijativu, no naravno da ćemo i mi imati momente kad će dominacija biti na našoj strani. To moramo iskoristiti – ističe Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina prije susreta s Dinamom.
Je li Dinamo u krizi?
- Svi pričaju o krizi Dinama, a oni su zabili sedam golova u Kupu Karlovcu. To im je puno značilo za samopouzdanje. Svaki rezultat treba respektirati bez obzira protiv koga on bio ostvaren. Velik im je to poticaj za dalje, ali mi baš nismo ekipa na kojoj bi se mogli vaditi - ističe Šafarić koji bi bio zadovoljan bodom na Maksimiru.
- Svaki bod protiv Dinama ili Hajduka u gostima je velik. Nije isto kad igraš kod kuće ili na Poljudu ili Maksimiru, to su činjenice. Idemo na gostovanje puni vjere nastaviti pozitivan niz - dodao je Šafarić kojem su se u momčad vratili Marina, Tavares i Mladenovski.
Još su ozlijeđeni Bočkaj i Punčec.
- Stanka nam je dobrodošla. Dobro smo se odmorili i radili. Važno je da u Zagrebu imamo dobar gard, da se ne preplašimo. Oni će htjeti pokazati da su favoriti, a znamo na koji se način možemo braniti i napadati – zaključio je Šafarić.
Trener Dinama, Mario Kovačević, ponovno se nije obratio javnosti. Podsjetimo, Kovačević nastavlja medijsku šutnju nakon što je u srijedu odbio doći na konferenciju u Karlovcu, gdje su izjave dali dinamovac Fran Topić i trener protivničke momčadi Igor Pamić. Ovoga puta Kovačević je ovu dužnost povjerio pomoćniku Sandru Bloudeku, koji je najavio 14. HNL-a protiv Varaždina.
- Posljednjih tjedan dana smo u karanteni s momčadi. Usredotočeni smo na nastavak prvenstva i na utakmice koje nam dolaze. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Svjesni smo ozbiljnosti i maksimalno smo fokusirani za sutra.
Koliko vam je značila pobjeda protiv Karlovca?
- Puno nam je značila, prije svega zbog samopouzdanja momčadi. Dobili smo puno odgovora s igračima koji manje igraju, jako su dobro odigrali utakmicu i imamo osjećaj da se složila neka odlična atmosfera i momčadski duh.
Varaždin vam je bio prvi kiks u ovoj sezoni...
- Prvenstvo je jako kvalitetno i teško. Varaždin ima momčad koja je dugo na okupu, uigrani su, imaju dobrog trenera i to je jako ozbiljna momčad. Treće mjesto na tablici to samo potvrđuje. Nećemo ih podcijeniti, ali samo je pobjeda naš cilj.
Ključ za pobjedu?
- Prije svega, dobra priprema svih u klubu, počevši od stožera, moramo biti maksimalno fokusirani. Radili smo neke taktičke pripreme za Varaždin, dobro smo ga skautirali, poznajemo ga i znamo da moramo biti jako dobri u svim segmentima za pobjedu.
Zdravstveni karton?
- Mudražija nije u konkurenciji, osjetio je kvadriceps na zagrijavanju prije utakmice s Karlovcem, gdje je trebao započeti utakmicu. Upitan je i Ismael Bennacer, koji je osjetio neku bol zbog lošeg terena na kojem je igrao s reprezentacijom. Ako neće biti na 100 posto, s njime nećemo riskirati...
Mario Kovačević preživio je turbulentno razdoblje i ostao trener Dinama. Zvonimir Boban pružio mu je podršku, ali jasno je da tako neće biti zauvijek, mora nekako probuditi svoju momčad jer Hajduk je odmaknuo već na plus četiri.
Kriza "modrih" prekinuta je visokom 7-0 pobjedom u gostima kod Karlovca u Kupu, ali jasno je da je HNL ipak prioritetno natjecanje za Dinamo. "Plavi" u zadnjih pet prvenstvenih utakmica imaju čak tri poraza, Dinamo nema previše prostora za kikseve, a u današnjoj utakmici protiv Varaždina, koja počinje u 15 sati, pobjeda je apsolutni imperativ.
Silni krizni sastanci i 'pranja' kroz koja su prošli igrači očito su urodila plodom jer Dinamo je protiv Karlovca izgledao drugačije. Gladnije, energičnije, s puno više volje nego što je to do sada bio slučaj, no naravno, drugoligaš nije nikakvo mjerilo, morat će 'modri' nastaviti u tom ritmu pa i stisnuti još jače.
Danas ih na Maksimiru čeka protivnik koji im svake sezone redovito otkida bodove, no samo na domaćem terenu. U prvom međusobnom susretu ove sezone bilo je 2-2, i prethodnih godina znali su pobjeđivati i remizirati u baroknom gradu, ali na Maksimiru su posljednji bod osvojili u svibnju 2021. godine. Nikola Šafarić i njegova družina pobjedom bi se vratili na treće mjesto i primaknuli se 'modrima' na samo minus tri. Veći motiv od toga im ni ne treba.